NBA | Chris Paul sta molto meglio E se ne sono accorti anche gli Warriors

NBA - Chris Paul sta giocando da infortunato? 'Anche zoppicando deve scendere in campo' : CP3 non perderebbe l'occasione di giocarsi la prima finale di conference della sua carriera per nulla al mondo: "Il piede continua a dargli un po' di fastidio, ma non dovrebbe essere un problema", ...

NBA Playoff 2018 - Houston-Utah 112-102 : Chris Paul si prende la finale di conference : Houston Rockets-Utah Jazz 112-102 Dopo 13 anni di duro lavoro, finalmente è arrivato anche per Chris Paul il momento di confrontarsi con un palcoscenico importante come una finale di conference. Un ...

NBA - gli arbitri allontanano per sbaglio il fratello di Chris Paul : 'Sono pazzi' : La questione arbitri-giocatori in questa stagione è stato il filo conduttore che ha diviso spesso e volentieri le due fazioni, con Chris Paul che in nome del suo ruolo di rappresentante dei giocatori ...

NBA 2018 : i Nuggets superano i Wolves - si accende la lotta playoff ad Ovest! Chris Paul salva i Rockets contro i Blazers : Sarà un finale di stagione regolare davvero incadescente ad Ovest. I Denver Nuggets, infatti, superano 100-96 i Minnesota TimberWolves e li agganciano all’ottavo posto nella Conference, rendendo ancor più incerta la griglia playoff a solte tre partite dal termine della regular season. Non basta ai Wolves la tripla di Nemanja Bjelica, che a 2’48” timbra il sorpasso sul 90-93 e sembra dare respiro alle ambizioni playoff degli ospiti, i ...