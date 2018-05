Nazionale | definito lo staff tecnico di Mancini | quattro gli assistenti del nuovo

sportfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) In attesa del raduno di questa sera dellaItaliana, è statoloche accompagnerà Robertonella sua nuova avventura sulla panchina azzurra Si raduna nella tarda serata di oggi a Coverciano ladel neo ct, in vista delle tre amichevoli di fine stagione in programma lunedì 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita, venerdì primo giugno a Nizza contro la Francia e lunedì 4 giugno a Torino contro l’Olanda.I 28 calciatori convocati dal commissarioinizieranno domani la preparazione con una doppia seduta di allenamento; stesso programma anche per venerdì e sabato mentre domenica 27 allenamento al mattino e nel pomeriggio partenza per San Gallo. Nel frattempo è statolodi: al fianco del ct azzurro, tra gli altri, ci saranno gliallenatore Alberico Evani, Angelo ...