Napoli Sequestrati 33 kg di cocaina da spacciare in Campania

Napoli - sequestrati oltre 62 mila "Gratta e vinci" contraffatti : Operazione della Finanza. Erano stati spediti dalla Turchia. Un danno di 550 mila euro per le casse dello Stato

Napoli - spacciatore arrestato dalla polizia : sequestrati 300 grammi di marijuana : Gli agenti del Commissariato di polizia San Giovanni Barra hanno arrestato Adolfo Gabriele Parisi, 20enne napoletano per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Poco dopo le 22.00 i ...

Motorini sequestrati a Napoli verso il sì per l'ex Arsenale : La media dei sequestri dei Motorini è di 350 al mese, al momento c'è ancora qualche spazio per stoccarli nell'unico deposito disponibile, quello di via Campegna, siamo a Cavalleggeri d'Aosta, zona ...

Napoli - troppo piene le discoteche del sabato sera : sequestrati due locali 'in' : Durante la notte tra sabato e domenica, gli agenti dell'unità operativa del Vomero della polizia locale di Napoli hanno sequestrato il locale Galleria 19 in via San Sebastiano in quanto non rispettava ...