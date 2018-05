Napoli | preso Ancelotti | De Laurentiis ha un buon motivo per non esonerare Sarri

Napoli - rapinata e trascinata per metri : lo scippo ripreso dalle telecamere : I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno sottoposto a fermo per rapina aggravata due soggetti già noti alle forze dell'ordine, Francesco Garofalo, 34enne di Cardito e Immacolata Piscopo, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli : “abbiamo preso un attaccante da 20 gol” - ecco di chi si tratta : Calciomercato Napoli – Il Napoli pensa al campionato con l’obiettivo di credere ancora allo scudetto, nel frattempo si pensa anche al mercato ed in particolar modo in mattinata sono arrivate alcune importanti dichiarazioni da parte di De Laurentiis: “già con Giuntoli ci stiamo muovendo per trovare calciatori forti, posso dire che abbiamo preso un giocatore che ha segnato già 20 gol nel suo campionato ma non posso dire il ...

Napoli - 37enne uccide la madre e si barrica in casa : preso dopo 10 ore dai carabinieri : Napoli, 37enne uccide la madre e si barrica in casa: preso dopo 10 ore dai carabinieri Napoli, 37enne uccide la madre e si barrica in casa: preso dopo 10 ore dai carabinieri Continua a leggere

Preso guerrigliero libico : ha distrutto il centro migranti a Napoli : Voleva ottenere dei medicinali pur non avendo la ricetta necessaria e quando alla 'medicheria' del centro d'accoglienza gli hanno risposto picche, ha prima danneggiato la stanza, per poi aggredire ...

Napoli - uomo non si ferma all'alt : preso a schiaffi e pugni dai poliziotti Parte l'inchiesta del questore : Due agenti motocilisti della Questura di Napoli colpiscono ripetutamente un giovane che non s'è fermato all'alt in via Santa Brigida, nel salotto buono di Napoli. La scena, ripresa con uno smartphone, ...

Napoli : preso il capo della baby gang che ferì Arturo : Il terzo componente della banda ha 15 anni. Anche lui, come gli altri, ha parenti pregiudicati. Affrontano vittime innocenti per imporre la loro supremazia nei quartieri -

Preso anche l'ultimo del branco che aggredì Arturo a Napoli. La madre : "Lo Stato c'è e vince" : Si è chiuso il cerchio intorno agli aggressori di Arturo, il giovane di 17 anni accoltellato e ridotto in fin di vita a Napoli, lo scorso 18 dicembre, da un branco di ragazzini che, verosimilmente, volevano rubargli il cellulare. All'alba di oggi gli agenti della Squadra Mobile della Questura partenopea hanno prelevato dalla sua abitazione un giovane di 15 anni ritenuto uno dei due che sferrarono le coltellate. Per lui si sono aperte le ...

Napoli - arrestato lo spacciatore ripreso da Striscia la Notizia : Napoli, arrestato lo spacciatore ripreso da Striscia la Notizia Per impedire l’arresto sono stati lanciati dai balconi secchi d’acqua sui carabinieri Continua a leggere