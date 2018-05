Vidal e Benzema al Napoli/ Ancelotti col botto : Tolisso vecchio pallino dell'allenatore : Vidal e Benzema al Napoli, Ancelotti col botto: Insigne e Koulibaly le certezze. Si inizia a delineare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione per i partenopei(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:46:00 GMT)

Napoli - otto scosse nel cratere del Vesuvio : 'Sismicità base - nulla di allarmante' : Uno sciame sismico, composto da otto eventi tellurici, si è verificato ieri sul cratere del Vesuvio. A darne notizia quest'oggi è l'Osservatorio Vesuviano. La prima scossa è stata registrata alle ore ...

Napoli - sotto inchiesta Paolo Cannavaro e Pepe Reina : 'Rapporto con pregiudicati' : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed ...

SuperEnalotto - i numeri dell'ultima estrazione. Il Lotto bacia Napoli : quaterna da record : Nessun 6, né 5+1. L'ultima estrazione del SuperEnaLotto (in basso trovate tutti i numeri vincenti) è stata avara di premi. Festeggiano solo sette giocatori che hanno centrato il 5: per loro una vincita di 29mila...

Nuoto : Katie Ledecky ancora straordinaria nei 400 sl! Secondo tempo all-time nelle otto vasche ad IndiaNapolis : Katie Ledecky è scatenata ad Indianapolis. Dopo il record del mondo nei 1500 stile libero, la statunitense continua ad incantare, realizzando il Secondo crono all-time nei 400 stile libero. 3’57″94 per l’asso statunitense, ancora una volta in evidenza nella piscina americana nel corso del TYR Pro Swim Series 2018. Una progressione pazzesca quella della campionessa olimpica, capace di toccare la piastra a metà gara in ...

Napoli - De Luca : “Vorrei fare il sindaco. I rom? A loro piace vivere sotto le stelle - vadano dove vogliono ma non qui” : “I Rom dove li mettiamo? Sono persone così garbate, hanno un tale senso della vita, gli piace vivere sotto il cielo stellato. Se ne vanno dove vogliono, tranne che qui” Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. “Mi affascina l’idea di fare il sindaco, non necessariamente di Napoli, perché è un ruolo operativo. Da ipotetico sindaco di Napoli, tra le prime cose farei sgomberare i campi rom ma non ...

Matuidi e Benatia contro il Napoli - lo sfottò fa il giro dei social [VIDEO] : La Juventus si è laureata campione d’Italia con una giornata d’anticipo, alla squadra di Massimiliano Allegri è bastato il pareggio nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Al termine della partita calciatori e tifosi scatenati, in particolar modo hanno fatto discutere alcuni atteggiamenti dei bianconeri. Prima Pinsoglio, adesso è stato il turno di Matuidi e Benatia, i due calciatori della Juventus hanno ironizzato sui ...

Superenalotto - la fortuna bacia Napoli : con tre euro vince un 5 da 1 - 3 milioni : Non ci sono stati 6 né 5+1 ma l'ultimo concorso del Superenalotto regala un '5 Stella' da 1.293.939,75 euro a Napoli . La vincita è stata realizzata presso la tabaccheria De Vivo in via Santa Lucia ...

Juve - sfottò macabro ai tifosi del Napoli : manichini "impiccati" : Lo spiacevole episodio a Mondragone, nel Casertano. In risposta alla scritta "Juve m...a" apparsa sul monte Petrino domenica mattina

Samp Napoli - partita sospesa per cori razzisti. Ferrero sotto la curva : “Queste cose non ci appartengono” : “I cori dei tifosi erano più per sfottò, visto il gemellaggio fra Genoa e Napoli, che per razzismo”. Così Marco Giampaolo al termine di Sampdoria-Napoli, che è stata sospesa per due minuti per via dei cori razzisti intonati dalla curva blu cerchiata. Il presidente Massimo Ferrero è anche andato sotto la curva per esprimere il proprio dissenso, poi rimarcato in conferenza stampa L'articolo Samp Napoli, partita sospesa per cori ...

Sampdoria Napoli - partita sospesa due minuti per cori razzisti. Ferrero sotto la curva : “Queste cose non ci appartengono” : “I cori dei tifosi erano più per sfottò, visto il gemellaggio fra Genoa e Napoli, che per razzismo”. Così Marco Giampaolo al termine di Sampdoria-Napoli, che è stata sospesa per due minuti per via dei cori razzisti intonati dalla curva blu cerchiata. Il presidente Massimo Ferrero è anche andato sotto la curva per esprimere il proprio dissenso, poi rimarcato in conferenza stampa L'articolo Sampdoria Napoli, partita sospesa due ...

Juventus - Chiellini contro Napoli : “Hanno esultato presto - zitti”/ Video - Pinsoglio : coro sfottò e dito medio : Juventus, Chiellini contro Napoli: “Hanno esultato presto, ora stiano zitti”. Video, il terzo portiere Pinsoglio nella bufera: coro sfottò e dito medio, i tifosi napoletani lo attaccano(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:02:00 GMT)

Doppio lavoro - sotto inchiesta 15 professori universitari di Napoli : In principio sono state dieci sentenze su docenti dell'Università Partenope: la Corte dei conti li ha condannati a risarcire lo Stato per importi tra 30mila e 438mila euro. Docenti che, nonostante ...