Napoli | nuovo modello educativo per combattere bullismo a scuola

Il Napoli scarica Sarri : il nuovo allenatore è Carlo Ancelotti : Colpaccio di Aurelio De Laurentiis. Maurizio Sarri dice addio. Al suo posto arriva Carletto Ancelotti che siederà sulla panchina del

Napoli - Hamsik : 'Forse è l'ora di dividersi. Mi piacerebbe qualcosa di nuovo' : Una colonna del Napoli rischia di andare via. Le possibilità che Marek Hamsik lasci Napoli allettato dalle offerte cinesi aumentano col passare dei giorni. A confermarlo è il padre del centrocampista ...

7 colpi da oltre 150 milioni - ecco il nuovo Napoli 2018/19? Formazione stellare Video : La stagione 2017/2018 si è oramai conclusa e il Napoli di Aurelio De Laurentiis deve accontentarsi di un secondo posto che però lascia l'amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere e che invece non è stato. Proprio per questa ragione, al di la' della permanenza o meno di Maurizio Sarri [Video] sulla panchina azzurra, si tornera' a fare la voce grossa anche sul mercato e a mettere mano pesantemente al portafoglio, perché l'obiettivo è ...

Napoli - rissa tra bande di ragazzini a Chiaia/ Nuovo episodio di violenza : "zona fuori controllo" : Napoli, rissa tra bande di ragazzini a Chiaia e Nuovo episodio di violenza nella notte: i residenti, riunitisi in comitato, denunciano la mancanza di controllo.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:00:00 GMT)

A cena nasce il nuovo Napoli? De Laurentiis : "Sarri è grande bellezza" : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza". ? tavolata...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - per la difesa spunta di nuovo Sime Vrsaljko (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI News, ultime sulla squadra di Maurizio Sarri: sono quattro i top club europei sulle tracce del regista italo-brasiliano Jorginho. Bernd Leno al posto di Pepe Reina?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:03:00 GMT)

IndiaNapolis - Katie Ledecky batte se stessa. Nuovo record del mondo nei 1500 stile libero : Era dalle Olimpiadi di Rio 2016 , tre medaglie d'oro individuali, che la fuoriclasse statunitense non stabiliva un record del mondo. Quest'anno la Ledecky ha lasciato gli studi al college di Stanford ...

Giorgia Meloni : «Mattarella? Sembra un nuovo Napolitano» : Onorevole Giorgia Meloni, davvero Di Maio e Salvini stanno ?scrivendo la storia?? «Lo spero per l?Italia, perché amo questa Nazione. Spero anche che Salvini riesca ad...

Napoli - ASSALTO ALLE AMBULANZE : "CITTÀ COME RAQQA"/ Rabbia violenta di un trasportato : nuovo caso : NAPOLI, ASSALTO ALLE AMBULANZE, l’ordine dei medici: “Sembra Raqqa”. Raid continui contro i soccorsi nella città partenopea, le violenze verso il personale sono quotidiane(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:32:00 GMT)

Liberato - concerto a Milano/ Il 9 giugno nuovo live dopo Napoli : la probabile scaletta : Liberato, concerto a Milano, Il 9 giugno nuovo evento dal vivo dopo Napoli e l'arrivo in gommone: la probabile scaletta del musicista "senza volto", eccco tutti i singoli usciti.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:53:00 GMT)

Calciomercato Napoli - sfuma Leno : adesso la strada sembra in discesa - blitz per il nuovo portiere : Calciomercato Napoli – Il Napoli pensa alle ultime giornate del campionato di Serie A ma il sogno scudetto è ormai sfumato, per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Una situazione da chiarire è quella che riguarda il portiere, sfuma Leno, il calciatore non è convinto della destinazione. Il nome su cui De Laurentiis sta lavorando è quello di Rui Patricio, portiere dello Sporting a ...