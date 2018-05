Napoli | non sono previsti incontri tra De Laurentiis e Sarri

«Non dovrai diventare tifoso del Napoli» Ancelotti parla del futuro. Con il nipotino : Di solito ai nipotini si racconta la verità. Specie se si tratta di bimbi che interrogano il nonno famoso sui suoi imminenti trasferimenti professionali. «Non dovrai diventare tifoso del Napoli» ha ...

Napoli - preso Ancelotti - De Laurentiis ha un buon motivo per non esonerare Sarri - : Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non intende esonerare il tecnico del calcio spettacolo, nonostante una clausola gli permetta di congedarlo con una misera penale di 500 mila ...

Napoli - Sarri può restare fermo : De Laurentiis non lo libera : Ma resta da sciogliere un problema non da poco: in che modo si separeranno Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis? Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', tra i due potrebbe anche emergere ...

Panchina Napoli - non solo Inzaghi : vertice in serata con Carlo Ancelotti - il presidente De Laurentiis tenta il colpo : Panchina Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, tiene banco la scelta del futuro allenatore con Maurizio Sarri ormai sembra più lontano e che dovrebbe ripartire dal Chelsea, l’attuale allenatore azzurro infatti non è convinto della pista Zenit. In corsa Simone Inzaghi della Lazio ma nelle ultime ore novità molto importanti, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è a Roma negli uffici della ...

Napoli - Mertens e il post su Instagram : 'Noi napoletani non molliamo mai' : Gente che va, gente che viene, gente che vuole restare. Sono giorni concitati quelli che si vivono in casa Napoli. Il futuro di Sarri è ancora in bilico: l'allenatore non ha ancora sciolto le riserve ...

Napoli - il sindaco De Magistris : 'Comandante Sarri non te ne andare' : 'Il comandante Sarri ha raggiunto un punto altissimo con il Napoli, dopo o vai oltre o rischi. Vediamo ora se ha avuto garanzie dalla società, se rimane sono felice io e sono felici tanti tifosi'. Lo ...

Napoli - Maggio : "Deluso da Sarri. Il mio futuro? Non ho ancora deciso" : Christian Maggio, ieri nella partita contro il Crotone, ha salutato il pubblico del San Paolo. Il suo addio al Napoli dopo 10 stagioni è praticamente certo. "È stata una giornata davvero difficile, mi ...

Napoli - sfregiato dal branco pubblica la foto su Fb : 'Perché non capiti a nessun altro' : Ha trovato il coraggio di farlo, mostrandosi pubblicamente con due foto che meglio di tante parole descrivono la violenza, la crudeltà e anche l'orrore di chi esce con pistole, coltelli e tirapugni in ...

Perin "disperato" prima della Juventus : “Perché Milan e Napoli non mi vogliono?”/ Sfogo durante scherzo Iene : Perin snobba la Juventus: “Perché il Napoli non mi vuole?” La confidenza a Bertolacci durante scherzo Iene rivela un retroscena di calciomercato. Chissà come la prenderanno i bianconeri...(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:11:00 GMT)

Napoli - Sarri : "Non so se resto - devo parlare con la mia famiglia" : Il tecnico: "A volte è meglio far finire le storie finché son belle". E apre all'esperienza all'estero

Napoli - Sarri : "Non so se resto. Se vado via preferirei l'estero" : Non so se la società ce la farà a trattenere giocatori che hanno clausole e offerte da grandi club del mondo. Quello che penso è che non potrei andare direttamente in un'altra squadra italiana, se ...

Napoli - De Laurentiis festeggia così : 'Sono felice - non potevo rubare Sarri? Il tempo è già scaduto' : Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo', scrive il presidente azzurro, che poi condivide su Twitter le immagini dei festeggiamenti nello ...

38esima giornata contro il forte Napoli il Crotone non compie il miracolo della salvezza e saluta la serie A dopo due stagioni : Napoli 2 Crotone 1 Marcatori: Milik 22°, Collejon 31°, Tumminello 90° Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, koulibaly, Mario Rui,

