Napoli | la denuncia | ' Ragazzo guarda un palazzo abbandonato | aggredito da babygang'

Napoli - maestra picchiata davanti ai bambini : trauma cranico/ Scuola Fuorigrotta : denunciata madre 31enne : Napoli, maestra aggredita e picchiata a Scuola davanti ai bambini della Scuola materna: ultime notizie, Fuorigrotta. trauma cranico per la docente, denunciata la madre 31enne(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:34:00 GMT)

Bimba di 4 anni chiede elemosina in strada - denunciata la nonna a Napoli : Sfruttava la nipotina di soli 4 anni costringendola a chiedere l'elemosina tra i passanti lungo corso Umberto I, a Napoli. Una donna rumena di 50 anni, B.F., è stata denunciata dagli agenti dell'Unità ...

Napoli - Save the Children denuncia : vandalizzato nostro centro a Barra : I locali di un centro realizzato da Save the Children per i bambini di Barra, alla periferia est di Napoli, è stato vandalizzato la scorsa notte da sconosciuti costringendo i volontari, per il momento,...

Napoli - rione Traiano - violati i sigilli a piazze di spaccio : tre arresti e una denuncia : Due 'clienti' stavano uscendo da uno degli scantinati di via tertulliano quando sono stati notati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di bagnoli e bloccati; addosso avevano una dose ...

Napoli - studentessa milanese in gita cade dal balcone dopo aver fumato uno spinello. Denunciate due compagne : Era l’ultimo giorno di gita scolastica. E, per festeggiare prima del rientro a Milano, un gruppo di ragazzi dell’Ipsia Mainardi di Corbetta ha deciso di fumare dell’erba. Ma una di loro, una studentessa di 17 anni, è precipitata dalla finestra dopo aver perso l’equilibrio. “Sta migliorando e non è in pericolo di vita”, ha fatto sapere il dirigente dell’istituto frequentato dalla giovane. “È caduta ...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia dell'A2A : «Il Comune sapeva del blocco» : Sono laconici alla A2A, perché nelle polemiche locali sulla gestione dei rifiuti non vogliono entrarci. Con gentilezza spiegano di non avere nulla da dire sulle questioni di oggi, chiariscono...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia di Asìa : 'Il Comune sapeva del blocco' : Bonifiche fantasma, mega-stipendi e consulenze d'oro, immobili pubblici costruiti senza prima creare le fogne o le strade di collegamento. È la storia nota della Bagnolifutura, la società di ...

Napoli - pitbull legato in un recinto e maltrattato : denunciato il padrone : I Carabinieri del nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli con l'ausilio di personale della sezione Napoli dell'O.I.P.A. , Organizzazione Internazionale Protezione Animali, hanno denunciato ...

Napoli - ai baretti con coltello e tirapugni : denunciato dai giovani della movida : Gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando hanno denunciato in stato di libertà A.M., 30enne napoletano con precedenti di polizia ora accusato di porto di armi o oggetti atti ad...

Procida - picchia compagna incinta : lei perde il bambino/ Napoli - aggredita anche in passato : mai denunciato : Procida, picchia compagna incinta, donna perde bambino di 20 settimane: orrore nel napoletano. Una ragazza di 38 anni è stata malmenata dal proprio compagno di 45(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:50:00 GMT)

Striscioni politici di de Magistris sui palazzi - Verità per Napoli : 'Pronti a denuncia per peculato d'uso' : ... agli spot nella metropolitana pagati con i soldi della ANM che è in fallimento: invece di riparare o comprare gli autobus paga la pubblicità politica del Sindaco? ' scrive in una nota Gaetano ...

Napoli choc - far west in pieno centro : «Spari in strada - ragazzi terrorizzati». La video-denuncia su Facebook : Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Le...