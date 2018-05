Napoli | ecco Ancelotti | ultimo incontro con De Laurentiis

Napoli - ecco Ancelotti il vincente : le Champions al Milan - la Decima col Real e... : "Chi mi piacerebbe allenare in una squadra futura? Tra gli italiani dico Insigne". Profetico: ecco una nuova dote di Carlo Ancelotti. Le altre, invece, sono arcinote a tutti: Carletto è un grandissimo ...

Napoli - Sassuolo e Palermo deferite dalla Procura Figc : ecco il motivo ed i calciatori coinvolti : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA di Napoli ed espletata la complessa attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Paolo ...

Panchina Napoli - il futuro dipende da Sarri : decisione entro i prossimi giorni - ecco i 4 nomi valutati per l’eventuale sostituto : Panchina Napoli – La stagione del Napoli è andata in archivio con il successo nella gara di campionato contro il Crotone, un campionato veramente entusiasmante per il club azzurro che ha concluso la stagione al secondo posto, un record di punti che però non è bastato a conquistare lo scudetto. Adesso è però il momento di programmare il futuro, in particolar modo la prima decisione da prendere sarà quella riguardante il prossimo allenatore. ...

Juventus - festa scudetto sul pullman e addio a Buffon : il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… : Juventus, festa scudetto- Festeggiamenti iniziati già sul campo in omaggio a Buffon e al suo addio ai bianconeri. Standing ovation per il numero uno, poi la premiazione con la consegna della Coppa scudetto e infine la festa sul pullman a spasso per la città. IL Napoli PUNTA IL DITO De Laurentiis non avrebbe gradito i […] L'articolo Juventus, festa scudetto sul pullman e addio a Buffon: il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… ...

Crotone - Zenga polemico prima del Napoli : “resteremo nella storia - ecco perchè” : Il Crotone si gioca la salvezza nella gara di domani contro il Napoli, il tecnico Walter Zenga crede alla vittoria, ecco le parole in conferenza stampa: “Ci sono ancora novanta minuti e me li vado a battagliare. È una partita difficile contro una squadra che ha quasi vinto il campionato e che ha giocato un calcio spettacolare. È chiaro che la mia capacità domenica deve essere quella di tenere sempre la squadra in partita, perché non si sa ...

Napoli “Grande Bellezza” : ecco il discorso del presidente De Laurentiis - indicazioni su Sarri : Cena di fine stagione per il Napoli, il club azzurro insieme dopo un campionato straordinario che si è però concluso senza conquistare lo scudetto. Nel frattempo l’ultimo colloquio tra Sarri e De Laurentiis è stato positivo, la conferma arriva dal discorso finale del numero azzurro: “Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che ...

Napoli - cena di fine stagione : ecco il messaggio dei tifosi al tecnico Sarri : Si sta per concludere una stagione entusiasmante per il Napoli, nonostante la mancata vittoria dello scudetto il campionato della squadra di Maurizio Sarri può considerarsi strepitosa, adesso ultimo atto nella gara casalinga contro il Crotone. Nel frattempo cena per concludere al meglio la stagione, presenti il tecnico Sarri, il presidente De Laurentiis, lo staff tecnico ed i calciatori. Tanti cori dei tifosi per il tecnico Maurizio Sarri, ...

Calciomercato Napoli - le richieste di Sarri : solo due cessioni ed acquisti in ogni reparto - ecco tutti i nomi per la prossima stagione : Calciomercato Napoli – Nella giornata di ieri è andato in scena un importante incontro per il futuro del Napoli, colloqui tra Sarri ed il presidente De Laurentiis per provare a trovare un accordo per prolungare il matrimonio tra le parti, l’esito è stato positivo quindi la fumata bianca può considerarsi vicina. Si è parlato anche e soprattutto di mercato, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbero lasciare Napoli solo ...