Napoli | è fatta per Ancelotti De Laurentiis saluta Sarri Ci ha regalato prestigio ed

Ancelotti Napoli - è fatta/ Addio Sarri - atteso l'annuncio di de Laurentiis : affare da 10 milioni in due anni : Ancelotti al Napoli, è tutto fatto: oggi le firme? I dettagli di un’operazione nata 20 giorni fa. Il tecnico di Reggiolo sarà il sostituto di Maurizio Sarri: oggi giornata decisiva(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:58:00 GMT)

Ancelotti al Napoli - è (quasi) fatta : addio Sarri : Quando finisce un ciclo, come quando finisce un amore, gli addii sono sempre dolorosi. Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non si stanno lasciando nel migliore dei modi. Il tecnico ha nicchiato a lungo, non ha voluto saperne di...

Napoli - disfatta a Torino : 4-0 e azzurri in zona retrocessione : Un poker che lascia poco spazio alle repliche quello subito dal Napoli Primavera a Torino, allo storico campo Filadelfia. La squadra di Beoni aveva resistito all'onda d'urto dei padroni di casa per ...

Napoli fermato in casa (2-2) - scudetto alla Juve è cosa fatta : Prosegue il momento no dei partenopei che al San Paolo non vanno oltre il pari con il Toro e ‘consegnano’ così lo scudetto ai bianconeri: sono 6 infatti i punti di vantaggio quando mancano 2 turni alla fine. Juve avanti anche nella differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti (le due squadre sono in equilibrio negli scontri diretti): +61 contro +45, ben 16 lunghezze di differenza