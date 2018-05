Napoli | De Laurentiis annuncia Ancelotti | «Benvenuto Carlo» | «Sono veramente felice e

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : 'Grazie per la collaborazione' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : 'Ci hai ragalato emozioni e prestigio' : 'Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di ...

Calcio - Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli. La svolta di De Laurentiis : ora si può davvero puntare allo scudetto : “Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019“. E’ dunque arrivato l’annuncio ufficiale dal sito del Napoli. Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dei partenopei, firmando un contratto triennale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati ...

Napoli-Ancelotti : ufficiale. Firmato un triennale. De Laurentiis fa il colpaccio : Tutto ufficiale. Tutto nero su bianco, con tanto di fotografia e stretta di mano. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli: ha Firmato un contratto triennale con il presidente azzurro Aurelio ...

Napoli - ufficiale : arriva Ancelotti. De Laurentiis saluta Sarri : ''Ci ha regalato prestigio ed emozioni'' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Napoli - è fatta per Ancelotti. De Laurentiis saluta Sarri Ci ha regalato prestigio ed emozioni : Napoli - 'Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello ...

Ancelotti Napoli - è fatta/ Annuncio di De Laurentiis il 1° giugno : concluso da poco un nuovo summit tra i due : Ancelotti al Napoli, è tutto fatto: oggi le firme? I dettagli di un’operazione nata 20 giorni fa. Il tecnico di Reggiolo sarà il sostituto di Maurizio Sarri: oggi giornata decisiva(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:55:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : 'Ci hai ragalato emozioni e prestigio' : 'Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di ...

Napoli - De Laurentiis ufficializza l'addio di Sarri : 'Ci hai regalato emozioni' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Napoli - esonerato Maurizio Sarri : il tweet del presidente De Laurentiis [FOTO] : Aurelio De Laurentiis ha sollevato dall’incarico Maurizio Sarri, ringraziandolo per il lavoro svolto alla guida del Napoli Maurizio Sarri non è più l’allenatore del Napoli, a confermarlo è il tweet pubblicato da Aurelio De Laurentiis sulla propria pagina twitter. Il numero uno azzurro ha ringraziato il tecnico toscano per il lavoro svolto alla guida della squadra, sancendo di fatto il passaggio di consegne con Carlo Ancelotti. Una ...

Panchina Napoli - ufficiale l’addio di Sarri : il messaggio del presidente De Laurentiis : Panchina Napoli – Mancava solo l’ufficialità che è arrivata, Maurizio Sarri non è più l’allenatore del Napoli, al suo posto il presidente De Laurentiis ha scelto Carlo Ancelotti. Ecco il messaggio del numero uno azzurro: “ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni creando un modello di gioco ...

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : «Grazie per la collaborazione» : «Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un...

Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Colpo a sopresa di De Laurentiis : Sarri è rimasto spiazzato da questa cosa e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport non sarà esonerato a fronte del pagamento di una penale di 500.000 euro dato che a breve accetterà o lo Zenit ...

Napoli - non sono previsti incontri tra De Laurentiis e Sarri : Dopo l'accordo con Carlo Ancelotti, che sarà il nuovo allenatore del Napoli, non sono previsti, a quanto si apprende da fonti azzurre, incontri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri.