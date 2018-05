Napoli | Ancelotti è il nuovo allenatore | ecco l' ufficialità Il Tweet

Napoli - De Laurentiis annuncia Ancelotti : «Benvenuto Carlo» - «Sono veramente felice e onorato» : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli . Come da tradizione, l'annuncio è arrivato con il tweet di Aurelio De Laurentiis : «Benvenuto Carlo!». Questo il testo...

Vidal e Benzema al Napoli/ Ancelotti col botto : Tolisso vecchio pallino dell'allenatore : Vidal e Benzema al Napoli, Ancelotti col botto: Insigne e Koulibaly le certezze. Si inizia a delineare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione per i partenopei(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:46:00 GMT)