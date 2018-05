Napoli-Ancelotti | adesso è realtà | le prime parole da allenatore azzurro

calcioweb.eu

: Done deal. Interesting: Carlo Ancelotti replaces Maurizio Sarri as Napoli coach - m_christenson : Done deal. Interesting: Carlo Ancelotti replaces Maurizio Sarri as Napoli coach - DiMarzio : #Napoli, ora è ufficiale: Carlo #Ancelotti è il nuovo allenatore. Contratto triennale ? - DiMarzio : #Napoli | #Ancelotti ha firmato il contratto: atteso soltanto l'annuncio -> -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)è anche ufficiale. Il clubpiazza un colpo clamoroso, Sarri nonostante il percorso straordinario è già alle spalle, l’ex Bayern Monaco puòportare il clubancora più in alto. “Sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia”. Così, Carloha commentato anche sul suo profilo Instagram l’accordo per la panchina del, “esperienza molto eccitante”. Benvenuto da parte del presidente De Laurentiis molto cinematografico, foto su Twitter in stile James Bond con, nel pomeriggio invece il ringraziamento a Sarri. LEGGI ANCHE –> Calciomercato, l’11 stellare di: 5 colpi da urlo, può nascere una squadra da scudetto e Champions League, i tifosi in delirio per il nuovo progetto FOTO L'articolo: le ...