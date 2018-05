Napoli | Ancelotti a un passo dalla panchina azzurra | pronto un biennale da 6 | 5 milioni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) È quasi fatta per Carlo. Dopo il vertice di martedì a Roma con Aurelio De Laurentiis, durato oltre tre ore, l’ex allenatore del Bayern è vicinissimo a firmare per il. Un’accelerazione improvvisa nella trattativa, che sembra portare verso un, con opzione da 6,5l’anno per, che da giorni era dato in pole per sostituire il partente Maurizio Sarri. Una proposta che sembrerebbe soddisfare le richieste del tecnico, che vorrebbe inserire anche una clausola rescissoria (circa 5 o 6di euro).avrebbe anche chiesto rassicurazioni per il progetto futuro e la conferma di gran parte dei top player della squadra come Koulibaly, Insigne, Albiol, Callejon e Milik, tutti molti graditi al tecnico di Reggiolo. Oggi potrebbe quindi anche arrivare il contestuale esonero di Sarri, a quel punto libero di firmare per un altro club, Zenit ...