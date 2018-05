Nam Lab | al via ' Musica nel territorio' | 12 appuntamenti dal 24 maggio al 21 luglio

Norvegia - principe inNamorato dell'ex modella di Playboy/ La Casa reale la difende : “È abile e laboriosa” : Norvegia, principe innamorato dell'ex modella di Playboy. La Casa reale non appezza la fuga di notizie, ma la difende: “È una ragazza abile e laboriosa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:36:00 GMT)

Nintendo e Bandai Namco stanno collaborando per lo sviluppo della versione Switch di Super Smash Bros? : Come probabilmente saprete, Bandai Namco ha lavorato a Smash Bros per le versioni Wii U / 3DS, ma ora sono spuntate voci sul fatto che Nintendo abbia chiesto a Bandai Namco di collaborare anche allo sviluppo di Super Smash Bros per Nintendo Switch.Stando a quanto riportato da GoNintendo, questa voce proviene dal profilo Twitter di Tiago Sonobe, uno sviluppatore che sostiene di aver lavorato a Bandai Namco. Sonobe ha condiviso un tweet, poi ...

Alfie Evans - gli ultimi aggiorNamenti : il papà vuole ‘collaborare con l’ospedale’ : Dopo l’incontro con i medici del Alder Hey Hospital di Liverpool il padre del piccolo Alfie, Tom Evans, ha detto di voler “costruire un rapporto con l’ospedale” ringraziando “tutto lo staff della struttura per il loro duro lavoro”. Ai tanti sostenitori del bambino gravemente malato ha chiesto “di tornare alla loro vita di tutti i giorni” per permettere a lui e alla moglie Kate “di camminare ...

Plastica - l'enzima creato in laboratorio che può battere l'inquiNamento : La lotta all'inquinamento e alla produzione smisurata di rifiuti di Plastica ha un nuovo alleato. Si tratta della Ideonella sakaiensis 201-F6, un enzima artificiale che è molto più efficiente nel mangiare la Plastica di quello che si trova in natura. La scoperta è stata fatta da alcuni ricercatori d

Dopo 10 anni KoNami e UEFA annunciano la fine della collaborazione : Come riportato nel comunicato ufficiale, la finale della UEFA Champions League del 2018 a Kiev segnerà la fine di una fruttuosa partnership di 10 anni tra Konami e la UEFA.Le competizioni sportive sono state un'esclusiva di Pro Evolution Soccer dal 2008 e, con la scadenza di questo accordo, Konami si "concentrerà su altre aree, continuando ad esplorare metodi alternativi per poter collaborare con UEFA", come dichiara il Senior Director of Brand ...

Plastica - l'enzima creato in laboratorio che può battere l'inquiNamento : La lotta all'inquinamento e alla produzione smisurata di rifiuti di Plastica ha un nuovo alleato. Si tratta della Ideonella sakaiensis 201-F6, un enzima artificiale che è molto più efficiente nel mangiare la Plastica di quello che si trova in natura. La scoperta è stata fatta da alcuni ricercatori d

DiNamo Labico calcio (II cat.) : Capristo - secondo posto grande stimolo : Roma – E’ stata una sosta pasquale molto dolce quella della Dinamo Labico. La squadra di mister Alfio Nuzzi è riuscita a superare lo Sporting San Cesareo dopo un lungo inseguimento. Ora lotterà coi denti per poter mantenere una seconda piazza che vorrebbe dire quasi certamente promozione. “Finalmente siamo riusciti a coronare il sorpasso e ora dipende da noi: daremo tutto quello che abbiamo per mantenere il secondo posto”. Il ...

DiNamo Labico calcio (II cat.) : Vittoria col Pro Appio : Angelucci: “Crediamo al secondo posto” Roma – Una partita perfetta. La Seconda categoria della Dinamo Labico vince con un netto 3-0 il match interno con... L'articolo Dinamo Labico calcio (II cat.): Vittoria col Pro Appio proviene da Roma Daily News.

BlaBlaCar : in cosa consiste il nuovo servizio in abboNamento BlaBlaPass : Il car pooling è una delle attività più note a rientrare nel sistema di mobilità sostenibile che si pone l’obiettivo di dare vita a servizi che riescano a ridurre le emissioni di gas inquinanti e allo stesso tempo la congestione stradale provocata dai veicoli, offrendo alle persone un sistema per muoversi condividendo le auto con altre persone. Tra le piattaforme più conosciute e utilizzate al mondo troviamo anche BlaBlaCar, azienda nata ...