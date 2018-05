Mutandine usate | foto porno E quella donna…” Carcere choc | lo scandalo a luci rosse

caffeinamagazine

: Amanti delle mutandine usate... volete vincerne un paio?? - MFallacari : Amanti delle mutandine usate... volete vincerne un paio?? - 37Boogie : @VanessaBurggraf Se vuoi fare pace con me non scrivermi una lettera d’amore ! Quella me la scrivo io ! Spediscimi i… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Un amore scoppiato all’improvviso tra le sbarre di un, dove notoriamente i detenuti sono divisi per sesso in diverse strutture. E che ha fatto il giro del mondo una volta venuta alla luce, a causa degli incredibili dettagli (molto pruriginosi) emersi in merito alla vicenda. La passione è in realtà esplosa non tra due persone recluse, ma tra una donna che lavorava nella struttura come ufficiale di polizia e un uomo finito in prigione per un tentativo di rapina a mano armata. Lei, Barbara Dyer, 26 anni, si era completamente invaghita di lui, Saul Powell. Ogni volta che poteva si intrufolava nel suo reparto per degli incontri ravvicinati. Per non destare troppo l’attenzione, però, utilizzava spesso un collega come tramite, per far arrivare nella cella del ragazzo, che doveva scontare una pesante condanna a 17 anni di, delle suecon il ...