MotoGP | test Barcellona Brutta caduta per Rabat

MotoGP – Tutto fermo a Barcellona : posticipati i test del Montmelò : In Spagna un giorno in più: la pioggia ferma i test sul circuito del Montmelò a Barcellona A due giorni dal Gp di Francia che ha regalato la terza vittoria consecutiva a Marc Marquez, facendo sorridere per la gioia i due italiani Danilo Petrucci e Valentino Rossi, rispettivamente secondo e terzo a Le Mans, i piloti della MotoGp si sono trasferiti in Spagna per due giornate di test. La pioggia però ha bloccato i lavoro sul circuito del Montmelò. ...

MotoGP – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno : “sono stato in testa per 9 giri - ecco cosa è accaduto dopo” : Jorge Lorenzo analizza il suo Gp di Francia, tra buone sensazioni e problemi ancora da risolvere Jorge Lorenzo ha chiuso al sesto posto il GP di Francia, disputato oggi sul circuito Bugatti di Le Mans. Il pilota spagnolo, scattato molto bene al via dalla seconda fila, ha condotto la gara per i primi nove giri, ma ha poi perso progressivamente terreno ed ha terminato la sua gara in sesta posizione. Gara sfortunata per Andrea Dovizioso, che nel ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - il pilota Ducati scivola al quarto giro : era in testa (MotoGP Francia 2018) : Caduta Andrea Dovizioso Video, il pilota Ducati scivola al quarto giro: era in testa (MotoGp Francia 2018). Nuova Caduta nel gp transalpino, dopo quella di Iannone(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:19:00 GMT)

MotoGP - GP Le Mans 2018 - Francia - . Marquez in testa nel warm up - Crutchlow in pista : Dopo le qualifiche da sogno di Zarco, la domenica di Le Mans si apre nel segno di Marquez. Il campione del mondo è il più veloce nel warm up di MotoGP con 1:31.868. Un buon tempo , anche se non da record, , che vale il primo posto con distacchi molto importanti dagli avversari. Il secondo infatti è ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Test importante in vista di qualifiche e gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato francese sessione di prove importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara di domenica nella classe regina. Le FP3 saranno, infatti, decisive per definire il quadro dei qualificati alla Q1 ed alla Q2, importanti nel time-attack. Andrea Dovizioso e Marc Marquez sono apparsi decisi in ...

MotoGP – I test regalano fiducia a Vinales : “arrivo a Le Mans con sensazioni positive” : Maverick Vinales in Francia per far bene: le sensazioni dello spagnolo Yamaha alla vigilia del Gp di Le Mans Marquez e colleghi sono pronti per un nuovo weekend di gara. Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp sono comunque scesi in pista per due giornate di test, una a Jerez e una al Mugello, adesso si torna a sfrecciare a caccia di importanti vittorie e preziosi punti. La Yamaha cercherà di risollevarsi dopo il ...

MotoGP - test al Mugello Marquez domina - poi cade : Dopo pochi giri il pilota spagnolo campione del mondo è stato tradito dall'asfalto ed è scivolato alla curva 'Arrabbiata 2' costringendo la direzione gara a sospendere per qualche minuto i test per ...

MotoGP test al Mugello : Marquez è sempre il più veloce - 5° Rossi : SCARPERIA - Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki e Aprilia insieme ad alcuni team di Moto 2 sono stati protagonisti dei test al Mugello. La giornata è stata caratterizzata anche da un forte temporale intorno ...

MotoGP - Test Mugello 2018 : Marc Marquez sempre il più veloce! Prove interrotte per un forte temporale : Che sia una gara o una prova non fa differenza: Marc Marquez ci dà sempre un gran gas. Nel corso dei Test privati tenutisi sul tracciato del Mugello (Italia), con tutti i team della MotoGP, il leader del Mondiale 2018 ha ottenuto il miglior crono ancora una volta, confermando il suo ottimo stato di forma. Sessione che, per la cronaca, è stata interrotta anzitempo (ore 15.30) per l’arrivo di un forte temporale. Non ci sono riferimenti ...

MotoGP al Mugello per i test privati : Sono in corso i test privati di MotoGp e Moto2 previsti all'autodromo del Mugello in vista del Gp d'Italia di motociclismo fissato per il 3 giugno . Sono scesi in pista tutti i piloti ufficiali dei ...

MotoGP test Jerez - Marquez : «Abbiamo visto cose positive» : Jerez DE LA FRONTERA - È stato il dominatore degli ultimi due gran premi Marc Marquez e sembra lanciato verso la riconferma come Campione del Mondo, anche se la stagione è ancora molto lunga. La Honda ha dimostrato la propria superiorità nei confronti dei rivali. Anche i test hanno confermato questo trend, con lo spagnolo più che ...

MotoGP test Jerez - Zarco : «Sono molto soddisfatto» : Jerez DE LA FRONTERA - Johann Zarco sta raccogliendo grandi risultati, con due podi nelle ultime due gare e il secondo posto nel Mondiale, mentre i piloti ufficiali Yamaha sembrano brancolare nel buio ...

MotoGP test Jerez - Rossi : «I prossimi mesi saranno molto importanti» : Jerez DE LA FRONTERA - I test sulla pista andalusa lasciano un minimo di speranza nel pilota di Tavullia, dopo un quinto posto in gara che non ha certamente soddisfatto Valentino Rossi, viste le tante ...

MotoGP - test ufficiali in Spagna : bene Zarco - solo decimo Rossi : MotoGp, test ufficiali in Spagna: bene Zarco, solo decimo Rossi Dopo il Gran Premio di Spagna vinto domenica da Marc Marquez, che con il successo è balzato anche in testa al mondiale, giornata di test ufficiali oggi a Jerez de la Frontera sul circuito Angel Nieto. Il miglior tempo lo ha fatto registrare Zarco che […]