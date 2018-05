Moto – Firmato a Genova il Protocollo d’Intesa con la Regione Liguria per la promozione

sportfair

: Porto San Giorgio, meeting nazionale firmato Moto Guzzi - tmnotiziesbt : Porto San Giorgio, meeting nazionale firmato Moto Guzzi - tmnotizie : Porto San Giorgio, meeting nazionale firmato Moto Guzzi -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Lapromuove ilturismo, ecco ilIlturismo FMI è stato riconosciuto ancora una volta come vettore essenziale per ladel territorio tramite la firma deldi Intesa tra lae la Federazioneciclistica Italiana. All’incontro istituzionale, tenutosi oggi apresso la sede della, erano presenti il Presidente del Comitato Regionale FMI, Giulio Romei, il Responsabile del Turismo Adventouring FMI, Corrado Capra, e l’Assessore allaturistica e Marketing territoriale della, Giovanni Berrino. Nelsi individua il turismociclistico come prodotto turistico di nicchia ad alto potenziale. In particolare, si evidenzia come “le manifestazioni organizzate dalla FMI sul territorio ligure richiamano importanti flussi turistici sia italiani che stranieri”. Ed è ...