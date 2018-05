: Moscovici:lavoreremo insieme al governo - TelevideoRai101 : Moscovici:lavoreremo insieme al governo -

"Il debito italiano è una questione importante per il futuro dell'Italia, e necessita una risposta credibile. Come amici dell'Italia dobbiamo stare attenti". Lo ha detto il commissario agli Affari Economici Ue,. Poi assicura:"con il prossimocome abbiamo fatto con tutti gli altri, con dialogo,rispetto e mutua comprensione". Per,"dobbiamo rispettare la legittimità democratica e i ritmi della democrazia:la Commissione non può nè deve commentare gli annunci, si pronuncerà sugli atti".(Di mercoledì 23 maggio 2018)