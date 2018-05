Moscovici | Rispettare tempi della democrazia italiana

blogo

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Nella giornata in cui, molto probabilmente, verrà finalmente affidato il mandato per la formazione del nuovo governo, l'Europa ha deciso di essere più buona con l'Italia e per un giorno non sono arrivati messaggi di "preoccupazione", ma parole molto più distensive del solito. Prima di tutto ci sono le raccomandazioniCommissione Ue all'Italia, che dicono sostanzialmente che il nostro Paese "è stato bravo", perché la regola del debito è stata rispettata e l'Italia è "ampiamente in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità nel 2017", poi ci sono le dichiarazioni del vicepresidenteCommissione Ue Valdis Dombrovskis, che, dopo le battute dei giorni scorsi, oggi ha specificato che l'apertura di una procedura per il debito nei confronti dell'Italia attualmente non è necessaria, ma la Commissione ci tornerà su nel 2019. Dombrovskis ha spiegato:"Il messaggio politico ...