Morto lo scrittore Premio Pulitzer Philip Roth 

Usa - è Morto lo scrittore Joseph Roth : 6.26 E' morto lo scrittore Philip Roth, gigante della letteratura contemporanea americana.Aveva 85 anni.Lo riferisce il New York Times.La scomparsa di Roth,autore tra l'altro di 'Pastorale americana' per cui ha vinto il premio Pulitzer nel '98,e di'Lamento di Portnoy',è stata confermata dall'amica Judith Thurman scrittore prolifico, il suo lavoro è considerato un'esplorazione profonda e critica dell'identità americana. Sesso, religione, ...

Manu Chao - grave lutto : Morto il padre - fu giornalista e scrittore : grave lutto per Manu Chao e suo fratello Antoine , due dei fondatori del gruppo Mano Negra: è morto domenica scorsa a Barcellona, all'età di 82 anni , il padre Ramòn . Musicista, giornalista e ...

Morto Ramon Chao - padre di Manu Chao : scrittore e giornalista tra i primi a denunciare limiti globalizzazione : Lo scrittore e giornalista spagnolo Ramon Chao , autore fortemente impegnato sul fronte politico, tra i primi a denunciare i limiti e i rischi della globalizzazione, è Morto ieri a Barcellona all'età ...

Morto lo scrittore Tom Wolfe - autore de ‘Il falò delle vanità’ : E’ mancato il 14 maggio per le conseguenze di una polmonite il saggista e scrittore statunitense Tom Wolfe, autore de Il falò delle vanità. Aveva 88 anni – essendo un classe 1930 -, era nativo di Richomond, in Virginia, ed è scomparso a New York, la sua città d’adozione in cui s’era trasferito negli anni 60 e che ha molto amato per tutta la vita. Tom Wolfe, inventore del radical-chic Personalità brillante e a tratti anche ...

Tom Wolfe - Morto lo scrittore statunitense : E’ morto oggi a New York lo scrittore e giornalista statunitense Tom Wolfe. Aveva 87 anni. Il suo agente, Lynn Nesbit, ha reso noto che lo scrittore si è spento in un ospedale di Manhattan dove era ricoverato per un’infezione. La sua attività di reporter iniziò allo Springfield Union nel 1957 e tre anni dopo venne assunto presso il Washington Post dove restò fino al 1962. Si trasferì poi al New York Herald Tribune. Wolfe diventò ...

