Morte Avicii | i funerali saranno in forma privata

Avicii - niente funerali a più di un mese dalla Morte del dj : l'annuncio della famiglia : di Enrico Chillè Dal 20 aprile, giorno della sua morte , è passato più di un mese ma il funerale di Avicii , 28enne dj svedese, non è ancora stato celebrato: ecco cosa è successo in tutto questo tempo ...

Avicii : nuove clamorose indiscrezioni sulla Morte - ecco cosa sarebbe successo : Avicii è stato per anni una star indiscussa dell'Eletronic Dance Music. Le ultime rivelazioni, in arrivo da Tmz, un sito web di gossip, hanno rivelato la presunta causa della morte, ovvero un suicidio. Nel dettaglio, l'artista si sarebbe tolto la vita con una bottiglia di vetro spezzata, dunque tagliandosi con un coccio di vetro. Una notizia che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web, considerato lo scalpore che ha causato la morte ...

“Ecco come si è suicidato”. Avicii : l’atroce particolare sulla Morte del dj e produttore 28enne. “Un gesto terribile ma che poteva essere evitato” : La morte di Avicii ha sconvolto il mondo intero. Il dj e produttore 28enne ha lasciato un vuoto per ora incolmabile nel mondo della musica elettronica e dance (un vero precursore per tanti). Eppure aveva fama, soldi, popolarità, tutte le donne che voleva e potere. Ma allora perché sì è tolto la vita? La stessa famiglia aveva precisato in una lettera: “Tim non era fatto per la macchina del business in cui si è trovato. Era un ragazzo ...

La Morte del DJ Avicii si tinge di mistero : collegata a un gruppo di pedofili? : Avicii era un DJ famoso in tutto il mondo. Un ragazzo davvero d'oro, a detta di molti. Una persona che avrebbe dovuto spaccare il mondo. Seguito da migliaia di fan, Avicii faceva ballare chiunque, al ritmo della sua musica. Il decesso del deejay di origini svedesi appare molto sospetto e ci sono parecchie ombre a riguardo. ...