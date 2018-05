Moon | il summit Usa-Corea del Nord è una ' rara opportunità' da non perdere

Vertice Trump-Kim : possibile rinvio. Moon media per salvare il summit : Per ora i preparativi per il Vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore vanno avanti, ma c'è una possibilità sostanziale che il summit salti: è l'indicazione...

Moon vola da Trump per salvare il summit con Kim. Scettici gli advisor del presidente : Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, incontrerà oggi a Washington Donald Trump, mentre resta l'incertezza sul summit tra il presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong-un programmato per il prossimo 12 giugno a Singapore.Gli advisor di Trump dubitano che il vertice con Kim ci sarà - riporta la Cnn - mentre il New York Times ha descritto il miliardario come "sorpreso e arrabbiato" per il monito di Pyongyang che ha ...

Coree - Moon 'in missione' da Trump per preparare il summit di Singapore : Roma - Il presidente su dcoreano Moon Jae-in è atteso martedì a Washington per un incontro col suo omologo americano Donald Trump, in quella che si configura come una missione finalizzata a ...

Summit Kim-Moon - ‘presto denuclearizzazione’ : Pyongyang, 28 apr. (AdnKronos/Dpa) – I media di stato nordcoreani citano oggi l’obiettivo della “completa denuclearizzazione” all’indomani dello “storico vertice” tra Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae In. “La Corea del Nord e del Sud afferma l’obiettivo comune di realizzare una penisola coreana libera dal nucleare attraverso una completa denuclearizzazione”, riporta ...

Storico summit tra le Coree - Kim a Moon : “Basta missili - dormirai sereno” : Storico summit tra le Coree, Kim a Moon: “Basta missili, dormirai sereno” Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano Continua a leggere

