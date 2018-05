Modica Ladri romeni razziavano case e aziende agricole

romadailynews

(Di mercoledì 23 maggio 2018)– La Polizia ha sgominato una banda diche depredavanoeddaa Vittoria, facendo ‘terra bruciata’ dove passavano, e ricettatori italiani che acquistavano e rivendevano la refurtiva. Agenti della squadra mobile di Ragusa e dei commissariati die Vittoria durante le indagini hanno recuperato, complessivamente, refurtiva per oltre 100.000 euro restituita ai legittimi proprietari. Fondamentale la divulgazione, grazie ai media, delle foto degli oggetti rubati. L’operazione è stata chiamata ‘Terra bruciata’ perché, sostiene la polizia, dove passavano ifacevano razzia di tutto, dai giocattoli per bambini ad oggetti in oro, da fitofarmaci a concime; tutto andava bene purché avesse un valore così da poterlo rivendere subito dopo. Riciclato anche un ...