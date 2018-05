ilfattoquotidiano

: Mobbing, dequalificazione e altri danni alla persona: come può difendersi il lavoratore - Cascavel47 : Mobbing, dequalificazione e altri danni alla persona: come può difendersi il lavoratore -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) di Davide Bonsognorio *, violazione della normativa di tutela della salute: sono solo i più frequenti tra gli eventi patologici del rapporto di lavoro che possono generare al dipendente che li subiscedi vario tipo, sia di tipo patrimoniale, ossia consistenti in una perdita o un mancato guadagno di carattere economico, che di tipo non patrimoniale. Tale ultima categoria, secondo la ricostruzione ormai ultradecennale della Corte di Cassazione, ricomprende tutti i pregiudizi a diritti ed interessi giuridicamente tutelati dellanon aventi rilevanza economica: vi è quindi il dannosalute o danno biologico, consistente in una lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile, il cosiddetto danno morale, consistente nella sofferenza e disagio derivante dall’avere subito un atto illecito che incide su di un diritto costituzionalmente ...