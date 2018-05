Milano - scippa donna e scappa in galleria metro : circolazione ripresa - : La linea è stata bloccata per circa un'ora tra Brenta e Rogoredo. La polizia ha inseguito e fermato un uomo fuggito nella galleria della fermata Corvetto. L'Atm informa che la circolazione è ripresa

Il summit a Milano/Se il Carroccio e Rousseau scippano Roma : Che strana coppia. E che idea sbagliata. Loro sono Alberto da Giussano, quello dello spadone leghista, e Rousseau, non in versione filosofo illuminista ma in chiave piattaforma web dei grillini. Hanno ...