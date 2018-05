Milano Palazzo Marino investe 15 milioni per interventi di illuminazione

Palazzo Marino presenta gli obiettivi di Milano 2030 : Come sarà la Milano del 2030? Quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni? In che modo dovrà essere indirizzato lo

Milano : l'11 giugno Consob Day a Palazzo Mezzanotte con discorso Nava : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Si terrà a Milano, il prossimo 11 giugno, l’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Lo rende noto l'istituto, precisando che l’appuntamento per il Consob Day è fissato a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari. Per l'occasione il presidente Mario Nav

Monza. Luisella Bertazzo si uccide lanciandosi da Palazzo Lombardia a Milano : Si è tolta la vita Lusella Bertazzo, dipendente di 42 anni della Regione. Si è uccisa lanciandosi dal Palazzo Lombardia in

Milano. Palazzo Marino vara un piano da 388 assunzioni : Stabilizzazioni, scorrimento delle graduatorie e nuovi concorsi per alcuni profili chiave. Sono queste le novità principali del nuovo piano occupazionale

Milano. Transenne rimovibili a Palazzo Marino : Sono stati eseguiti i lavori del Nuir (il Nucleo di Intervento rapido del Comune) per installare le nuove Transenne all’ingresso

Milano - Palazzo Citterio riapre dopo 40 anni : “Il restauro di una meraviglia” : dopo tre anni di lavori e quaranta di attesa, si è concluso il restauro di Palazzo Citterio a Milano. Per ammirare gli spazi dello storico Palazzo allestiti dalla Pinacoteca di Brera bisognerà aspettare il 2019, intanto dal 18 al 20 aprile per il Salone del Mobile 2018 ci saranno delle speciali visite guidate.Continua a leggere

Milano. Palazzo Marino trasferisce Onlus in nuovi spazi senza barriere : Sarà ricollocata in spazi senza barriere architettoniche la sede dell’associazione Musicopoli Città delle Arti, che offre corsi in musicoterapia e

Milano. A Palazzo Reale incontro tra Alcantara e l’arte contemporanea : Promossa e prodotta dal Comune di Milano – Cultura, da Palazzo Reale e da Alcantara, “Nove viaggi nel tempo” è

Milano - sgomberato il palazzo occupato di via Cavezzale : l’irruzione degli agenti all’alba : sgomberato a Milano un palazzo in via Cavezzali, nella zona multietnica di via Padova, più volte al centro delle cronache per episodi di criminalità. Dalle 5 di stamattina, giovedì 5 aprile, la Questura ha dispiegato uomini e mezzi per liberare gli appartamenti occupati abusivamente, procedendo al censimento dei presenti e al loro allontanamento. Le Forze dell’ordine hanno controllato piano per piano circa un centinaio di appartamenti, ...

Milano. Palazzo Marino in Musica l’8 aprile chiaroscuri e dissonanze : Subito dopo Pasqua, domenica 8 aprile, alle 11, appuntamento con Palazzo Marino in Musica, in collaborazione con le Gallerie d’Italia,

Milano : Giornate Fai - Palazzo Pirelli aperto al pubblico nel weekend : Milano, 22 mar. (AdnKronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sarà aperto al pubblico sabato e domenica prossimi in occasione della 26esima edizione delle Giornate Fai di Primavera. Il Pirellone sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 1