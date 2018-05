Milano | inseguito da poliziotti scappa in tunnel del metrò | bloccato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018), 23 mag. (AdnKronos) – Attimi di concitazione per le strade di, dopo che un giovane che aveva scippato una signora della collana è statodagli agenti di polizia fin dentro una galleria della metro gialla, dove è stato. L’episodio è accaduto poco dopo le 12.15 in corso Lodi, nel capoluogo lombardo.Il giovane, di cui non si conoscono ancora le generalità, aveva appena strappato la collana a una signora quando ilo hanno visto e hanno tentato di bloccarlo, dando vita a un inseguimento. Per cercare di far perdere le sue tracce, il giovane ha imboccato le scale della fermata ‘Corvetto’ della linea 3 della metropolitana, raggiungendo il piano binari dove in quel momento c’era un treno fermo. A quel punto è saltato davanti al convoglio e ha cominciato a correre verso la galleria. Atm ha immediatamente lanciato ...