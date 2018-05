Milano | Comitato sicurezza | più controlli in città 2

Milano : Comitato sicurezza - più controlli in città : Milano , 23 mag. (AdnKronos) - Potenziare ancora l’attività di vigilanza e di controllo del territorio, anche con servizi interforze straordinari "ad alto impatto", attraverso l’impiego dei reparti speciali e con il coinvolgimento della polizia locale, in particolare nelle aree di particolare critici

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha indicato al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) la candidatura di Milano e Torino a sedi delle Olimpiadi invernali del 2026, rispettando la scadenza per l'invio delle candidature fissata entro il 31 marzo. Nel comunicato pubblicato