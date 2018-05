sportfair

: Milan, un disastro annunciato: cari tifosi, preparatevi al peggio! - Sport_Fair : Milan, un disastro annunciato: cari tifosi, preparatevi al peggio! - Luigi__Giordano : @ZIOYOGHY La Cina ha I giorni contati come proprietaria del Milan. O prende in mano tutto Elliott oppure sara' un d… - MarcoReNer_azz : @FabRavezzani anche se l’Inter ha lavorato bene in regime di FPF ed è in fase di uscita verrà comunque sanzionata m… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ildi Yonghong Li continua a non convincere dal punto di vista finanziario, ieri è arrivata una nuova batosta per il club rossonero dall’Uefa Unin parte, quello deldi Yonghong Li. Tanti, troppi i dubbi tra i quali Fassone ha cercato di farsi largo in questi mesi, tentando di convincere tutti della bontà del progetto dal punto di vista economico, ma lasciando diverse ombre attorno al club rossonero. Spesso e volentieri, da più parti, sono nate critiche ed incertezze sul progettoista, ma ihanno voluto dare fiducia alla nuova società, prendendo quasi per pazzi noi giornalisti e critici, come se qualcuno volesse screditare il. Invece le basi per avere dei dubbi ci sono eccome ed ora potrebbe arrivare una doccia fredda davvero clamorosa per il club. Fassone ha nuovamente tentato di mettere una pezza, con la sua solita abilità ...