Milan-UEFA | le ipotesi per evitare il peggio | Elliott potrebbe entrare in scena

Milan-UEFA - tutte le ipotesi : Elliott potrebbe entrare in scena : Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il proprietario rossonero da mesi cerca un nuovo prestito, non lontano dai 500 milioni. Fassone ha dichiarato di avere tre proposte ed è probabile che Mr. Li, se la ...

Milan - Fassone : «Amareggiato per decisione Uefa : faremo analisi legale» : «La decisione dell'Uefa mi ha generato sorpresa ed amarezza». L'ad del Milan ha commentato così il no della Uefa al settlement agreement L'articolo Milan, Fassone: «Amareggiato per decisione Uefa: faremo analisi legale» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Uefa processa il Diavolo E il Milan rischia l'Europa : L'Uefa ha rinviato a giudizio il Milan. La decisione, pronta da qualche giorno, è diventata ufficiale ieri, nel pomeriggio è stata comunicata a Fassone impegnato fino a sera nell'assemblea delle società di Lega: a Nyon hanno atteso la fine del campionato italiano per non turbarne l'esito. Respinto quindi dall'apposita commissione il patteggiamento proposto dal club rossonero costretto adesso a sottoporsi al giudizio (data presumibile metà ...

Milan - l’Uefa non patteggia sui conti : i rossoneri rischiano l’esclusione dall’Europa : L’Europa rifiuta accordi e rinvia a giudizio il club, ora è possibile anche l’esclusione dalle coppe: «Troppe incertezze sul rifinanziamento del debito» Fino ad allora mercato fermo, Atalanta e Fiorentina alla finestra

Milan ancora bocciato dalla Uefa : ora rischia l'Europa League : Da Nyon è arrivata un'altra pesante bocciatura per il Milan. La Uefa ha detto no al settlement agreement, l'accordo per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Il piano presentato da Fassone non ha convinto i dirigenti Uefa che, il 15 dicembre scorso, avevano già rifiutato il voluntary agreements. Ora per i rossoneri ci sarà una sazione che arriverà entro il 15 giugno dalla camera giudicante.

Milan - Fassone : 'Sorpresa e amarezza per la decisione della Uefa' : 'La decisione dell'Uefa mi ha generato sorpresa ed amarezza'. L'ad del Milan Marco Fassone commenta così, a margine dell'assemblea di Lega, la decisione dell'Uefa di negare il settlement agreement al ...

L’Uefa boccia il Milan - Fassone non ci sta ed alza la voce : Non arrivano buone notizie in casa Milan nelle ultime ore, in particolar modo L’Uefa ha bocciato il settlement agreement. I commissari dell’organo europeo non hanno accolto le richieste della società di Yonghong Li, rimandando la propria decisione a metà giugno. Immediata la risposta da parte di Fassone che non le manda a dire: “mi sembra importante che il Milan assuma una posizione chiara dopo aver letto il comunicato della UEFA che mi ha ...

Milan - Fassone : "Uefa? C'è grande amarezza - è un danno alla nostra immagine" : "C'è grande amarezza, è un danno alla nostra immagine". Così Marco Fassone, a.d. del Milan, che ha commentato dalla sede della Lega di A la decisione della Uefa di rinviare a giudizio il club ...

I conti del Milan 'bocciati' dall'Uefa - a rischio l'Europa League : Torino - Rinvio a giudizio. No secco dell'Uefa al Milan sul settlement agreement . La Camera Investigativa ha deciso per la mancanza di condizioni utili a patteggiare di rimandare il club rossonero ...

Milan FUORI DALLE COPPE?/ L'Uefa boccia il settlement agreement : club deferito alla camera arbitrale CFCB : MILAN FUORI DALLE COPPE? La Uefa ha bocciato il settlement agreement presentato dal club rossonero, la sentenza definitiva a metà giugno: niente Europa League(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:04:00 GMT)

La UEFA ha respinto il “settlement agreement” proposto dal Milan : La società è stata rinviata a giudizio e rischia una pena massima che prevede l'esclusione dalla prossima edizione dell'Europa League The post La UEFA ha respinto il “settlement agreement” proposto dal Milan appeared first on Il Post.

L'Uefa boccia il Milan - coppe a rischio : Per il Milan un'altra bocciatura da parte della Uefa. La Camera di investigazione dell'organo di controllo finanziario per club , CFCB, ha deciso di deferire la società rossonera alla Camera arbitrale ...

Bocciatura Uefa : il Milan non parteciperà all’Europa League : Grossa tegola per il Milan. La Uefa ha bocciato il settlement agreement, l’accordo per tornare nei parametri del fair play

Il Milan rischia l'esclusione dall'Europa League. Uefa rinvia a giudizio per i conti : I vertici di Nyon non hanno concesso il 'settlement agreement' per il mancato pareggio in bilancio. Deciderà la Camera Aggiudicatoria