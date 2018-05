Milan | le trattative bloccate in attesa della sentenza UEFA

Mercato Milan - la dirigenza è scatenata : ecco tutte le trattative in ballo Video : La dirigenza rossonera sta cercando di prepararsi al meglio per la prossima sessione di Mercato monitorando molte situazioni interessanti, sul panorama del calcioMercato italiano ed estero. A dire il vero, però, la campagna acquisti del #Milan è gia' iniziata con due acquisti chiusi a parametro zero dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Dal prossimo luglio infatti sia Pepe Reina esperto portiere del Napoli, che Strinic saranno agli ...