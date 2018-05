Michelle Hunziker | lo strazio di una mamma | ' Aurora ha rischiato di perdersi' Periodo

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker/ "Ha rischiato di perdersi. Se non fossi stata così dura..." : Aurora Ramazzotti raccomandata? Dopo il debutto come inviata del programma "Vuoi scommettere?", la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti risponde alle critiche.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:05:00 GMT)

Michelle Hunziker : "Aurora ha rischiato seriamente di perdersi" : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono state intervistate dal settimanale F. La conduttrice svizzera e la sua primogenita, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, attualmente sono in tv con la prima edizione di Vuoi scommettere?, il "reboot" di Scommettiamo che...?, celebre programma televisivo andato in onda negli anni '90.Nell'intervista doppia, madre e figlia si sono soffermate soprattutto sul loro rapporto, non privo di ...

Michelle Hunziker - parla la figlia Aurora Ramazzotti : 'In cosa è un disastro'. Ma allora è tutto vero... : Domanda insidiosa per Aurora Ramazzotti : in cosa è un disastro mamma Michelle Hunziker ? Oggi sua collega a Vuoi scommettere su Canale 5, la giovanissima rampolla non si sottrae e rischia grosso, ...

Vuoi Scommettere?/ Michelle Hunziker - polemiche sul ricordo di Fabrizio Frizzi : Vuoi Scommettere? Michele Hunziker, polemica sul ricordo di Fabrizio Frizzi durante la nuova trasmissione di ieri su Canale 5. Il pubblico attacca la conduttrice svizzer asui social network.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:49:00 GMT)

“Uno schiaffo a Frizzi…”. Terremoto Hunziker : la rabbia dei telespettatori a ”Vuoi Scommettere?”. È successo dopo quel gesto di Michelle per Fabrizio : Oltre quattro milioni di spettatori pari al 23.2% di share, l’esordio di ‘Vuoi scommettere’ con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non poteva essere più che soddisfacente. In ogni puntata, sette concorrenti/scommettitori, provenienti da ogni parte del mondo, si cimentano in sfide ai limiti del possibile: le loro scommesse nascono da hobby, manie, passioni o abilità particolari. La padrona di casa accoglie nel celebre ...

Fabrizio Frizzi - il gesto straziante a Vuoi scommettere? di Michelle Hunziker : l'ovazione in studio : Grande commozzione a Vuoi scommettere? di Michelle Hunziker per un omaggio doveroso al compianto Fabrizio Frizzi . Il format del nuovo programma di Canale 5 è lo stesso dello show che il conduttore ...

Michelle Hunziker ricorda Frizzi e scoppia la polemica : L’esordio di ‘Vuoi scommettere’ con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non poteva essere più che soddisfacente. Ciò, tuttavia, non mette a riparo la brava conduttrice da una serie di pesanti critiche che stanno circolando sul web per un gesto mancato… o meglio arrivato con imbarazzante ritardo. A Vuoi scommettere, Michelle Hunziker ha reso omaggio a Fabrizio Frizzi soltanto dopo più di mezz’ora di programma invece che ricordare il conduttore ...

Fabrizio Frizzi - il ricordo in ritardo di Michelle Hunziker. Polemica a Vuoi scommettere? : Con 4.091.000 di spettatori pari al 23.2% di share, l'esordio di 'Vuoi scommettere ' con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non poteva essere più che soddisfacente. Ciò, tuttavia, non mette a ...

Vuoi Scomettere? Michelle Hunziker rende omaggio a Frizzi : Michelle Hunziker rende omaggio a Fabrizio Frizzi nella prima puntata di Vuoi scommettere? La conduttrice ha iniziato una nuova avventura televisiva in coppia con la figlia Aurora Ramazzotti, prendendo le redini di un programma che per anni è stato condotto proprio da Fabrizio Frizzi. Dal 1991 sino al 2001, il presentatore è stato il volto indiscusso dello show rendendolo un grande successo. Ora il testimone è passato alla Hunziker, che non ha ...

VUOI SCOMMETTERE? Michelle Hunziker E AURORA RAMAZZOTTI/ Diretta - Tomba ricorda la gioventù : VUOI SCOMMETTERE? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: MICHELLE HUNZIKER e AURORA RAMAZZOTTI debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:45:00 GMT)

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker scivola (video) : La scivolata di Michelle Hunziker (#Vuoiscommettere - Canale 5 - 17.5.2018)⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/fTNtJAfJkV— LALLERO (@SeeLallero) 17 maggio 2018 Un piccolo fuori programma nella prima puntata di Vuoi scommettere su Canale5. Nonostante la trasmissione sia stata registrata diverse settimane fa, è stata mandata in onda la cosiddetta 'papera' che coinvolge Michelle Hunziker. Nek, ospite della trasmissione ...

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Diretta - Maria De Filippi e Silvia Toffanin a gara di : Vuoi scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 23:02:00 GMT)

VUOI SCOMMETTERE? Michelle Hunziker E AURORA RAMAZZOTTI/ Diretta - Silvia Toffanin : “Secondo me non ce la fa” : VUOI SCOMMETTERE? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: MICHELLE HUNZIKER e AURORA RAMAZZOTTI debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:48:00 GMT)

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ DIretta - Nek e la sfida della birra : Vuoi scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:28:00 GMT)