Mi sono mangiato il mondo | il viaggio fotografico di Chef Rubio

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ci ha abituati a vederlo mangiare, principalmente street food e piatti “veraci”. Ma Gabriele Rubini akaè anche altro. In particolare un viaggiatore curioso e raffinato. Untra storie, persone e cibo. Un racconto personale, in oltre 150 scatti, per ‘assaggiare’ cibi di strada e raccontare luoghi, culture, popoli. E’ ‘Miil’ di, in libreria con la casa editrice Rizzoli. “estratti di quello che ho visto nei viaggi che ho fatto negli ultimi anni in paesi come Pakistan, Vietnam e Brasile. Si tratta di momenti che ho voluto fermate” spiega in occasione della presentazione del libro a Roma. Una raccolta che ripercorre itinerari dalle favelas ai grattacieli, dai banchi di un mercato di notte ai bambini in un fiume affollato, ma anche tra combattimenti di galli ed ...