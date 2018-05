MEKTOUB | MY LOVE | CANTO UNO di Abdellatif Kechiche 2017

i-filmsonline

: Presentato lo scorso settembre al Festival di Venezia, Mektoub My Love: Canto Uno, il nuovo film di Abdellatif Kech… - AwardsToday : Presentato lo scorso settembre al Festival di Venezia, Mektoub My Love: Canto Uno, il nuovo film di Abdellatif Kech… - Cinetvlandia : I nuovi film in uscita al #Cinema per questa settimana #filminsala #filmcinema - AnnaQuatro : RT @TaxiDriversRoma: Lo sguardo di #Kechiche non s’installa mai in una posizione precisa, è come se fosse in mezzo ai personaggi, facendoli… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Francia, 1994: il giovane Amin (Shaïn Boumedine), ex studente di medicina e aspirante sceneggiatore con la passione per la fotografia, fa ritorno da Parigi a Sète, sua città natale, per trascorrervi le vacanze estive in compagnia di familiari, amici (e amori) di sempre e nuove conoscenze. Questa la trama di, MyUno: semplice, lineare e apparentemente ordinaria. Eppure la meravigliosa bellezza dell’ultimo film di, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, sta proprio qui, ovvero nella straordinaria capacità del regista (ormai indiscutibilmente riconosciuta) di estasiare e rapire trasformando in poesia anche la più canonica e ripetitiva quotidianità.