Meghan | che illuminante usi?

Che fine ha fatto Trevor Engelson - ex marito di Meghan Markle? : Si troverebbe in Sud America. Ma il Sud America è grande. Che tipo sarà questo Trevor Engelson, ex marito di Meghan Markle? Più da scalata del Machu Picchu in Perù o in crociera alle Galapagos? O magari è a Rio de Janeiro, sotto le piogge dell’autunno tropicale, fingendosi un turista che ha sbagliato stagione, per evitare paparazzi e curiosi. Engelson, come si sa, ha sposato Meghan nel 2011, ma hanno divorziato circa due anni dopo. Lei, scrive ...

Royal Wedding: Harry e Meghan rompono con la tradizione e scrivono la storia Il Royal Wedding di Harry e Meghan è sicuramente stato l'evento più seguito dell'anno. Da tutto il mondo, infatti, uomini e donne di tutte le età hanno seguito con curiosità il matrimonio, celebrato pochi giorni fa a Westminster Abbey. Harry sposando Meghan […]

Meghan Markle e Harry/ La sorella Samantha Grant attacca la madre della Duchessa : "si fa pagare" : Meghan Markle e Harry: la sorella della Duchessa del Sussex, Samantha Grant, torna ad attaccare puntando il dito contro la madre della Duchessa del Sussex.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 06:02:00 GMT)

Harry e Meghan - primo party da marito e moglie : la duchessa è sempre più chic : primo impegno da marito e moglie per Meghan e Harry, neo duca e duchessa del Sussex, che hanno partecipato a un garden party a Buckingham Palace in occasione dei festeggiamenti per il 70esimo...

Perché la madre di Meghan era seduta in seconda fila durante il royal wedding? : Il 19 maggio, gli occhi erano puntati sul principe Harry e Meghan Markle, ma l'attenzione di molti è stata catturata dalla madre della sposa, Doria Ragland, al fianco della figlia nel suo grande giorno.Il mondo intero si è innamorato di Doria, commossa durante la cerimonia, e in tanti si sono chiesti perché fosse seduta in seconda fila alla St. George's Chapel. Secondo l'esperto di reali, Alaistar Bruce, a scegliere la ...

Gli insider al Royal Wedding

“Questi sono per voi”. Nozze reali - l’inaspettato gesto di Harry e Meghan Markle. Anche questa volta i novelli sposi hanno lasciato senza parole : la foto da 10 e lode : Un matrimonio che ha già fatto la storia: il principe Harry d’Inghilterra e l’attrice americana Meghan Markle, da sabato ufficialmente il duca e la duchessa del Sussex, hanno celebrato la loro unione con una giornata che la casa reale farà fatica a scordare. L’ingresso solitario di Meghan in chiesa, la cerimonia religiosa, officiata dal ‘Right Reverend’ David Conner e solennizzata dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby nella ...

“Ecco perché è finito il suo primo matrimonio”. Meghan - la verità. Nozze “reali” sì - ma non le prime per lei. Spunta solo ora il motivo che ha posto fine alla storia tra lei e Trevor : In questi giorni non si fa altro che parlare della meravigliosa cerimonia tra il principe Harry e la “babbana” – citando J.K. Rowling – Meghan Markle. Le Nozze da favola, in cui milioni di ragazze “normali” in tutte il mondo si sono proiettate sperando in un matrimonio dei sogni, hanno praticamente deviato l’opinione pubblica mondiale facendo focalizzare i media internazionali su Buckingam Palace e Westminister. La protagonista, ...

E mentre aspettava Meghan - Harry disse a William… 10 cose che forse vi siete persi del royal wedding : Pensavate di sapere tutto sul royal wedding? Ebbene no: dalla barba di Giorgio V al prosciutto della Cumbria, ecco dieci curiosità da superesperti. Comprese le poco principesche parole pronunciate dallo sposo all’inizio della cerimonia. 1) Elisabetta ha detto sì No, non parliamo del permesso che sua maestà ha concesso al nipote quando questi le ha chiesto di poter sposare un’americana divorziata (che Wallis Simpson riposi in pace). ...

“Ecco il regalo che Meghan Markle ha dato Kate Middleton durante il matrimonio”. E si può comprare online! : No, non sapete ancora tutto sul royal wedding, ci scommettiamo. Anche se sono passati già un paio di giorni, le notizie sfiziose, le curiosità e i dettagli sulle nozze del principe Harry e Meghan Markle, ora duchi di Sussex, continuano a invadere siti e giornali. Di materiale, d’altronde, ce ne è parecchio e, per forza di cose, certi particolari escono fuori solo dopo. Come il regalo di nozze di Harry a Meghan: un anello con ...

Come si sono conosciuti Harry e Meghan? 3 cose che non sai sulla Lady Diana 2.0 : Un royal wedding fuori dall'ordinario quello tra il principe Harry e Meghan Markle. Lei, neo-duchessa del Sussex, ha messo subito le cose in chiaro sulla pagina ufficiale di Buckingham Palace che raccoglie le biografie della famiglia reale: "sono femminista". Lui è l'ex piccolo di casa Windsor, l'ex figlio tormentato della compianta principessa Diana e del principe Carlo, che oggi mostra il volto dell'uomo, il volto del duca di ...

Un gesto adorabile

“Ha oscurato Meghan”. Royal wedding - “l’effetto Pippa” si ripete. Ecco chi è la damigella che ha rubato la scena alla sposa : Il matrimonio dell’anno è passato: il 19 maggio 2018 Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono diventati marito e moglie e, come regalo di nozze, hanno ricevuto dalla Regina Elisabetta il titolo nobiliare di Duca e Duchessa del Sussex. Oltre che per l’abito della sposa (contro ogni aspettativa, ha optato per un modello semplicissimo e pulito con scollo a barca di Givenchy), c’era grande curiosità anche per come si sarebbe vestita Kate Middleton. ...