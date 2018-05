MATTARELLA vs CONTE E se i mal di pancia del Colle non fossero veri?

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : MATTARELLA e i dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte (23 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: si moltiplicano i dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte. Clamoroso a Napoli, è Ancelotti il dopo Sarri? (23 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 04:51:00 GMT)

Conte traballa - ipotesi Di Maio premier e Giorgetti all'Economia. MATTARELLA prende tempo : Sembrava quasi fatta ma ora l'accordo tra Lega e M5s sul candidato premier e sulla squadra di governo sembra di nuovo prendere il largo. La rincorsa verso l'incarico al candidato giallo-verde...

MATTARELLA prende tempo : frenata su Conte premier | Salvini : "Resta lui - no Di Maio" : Il candidato premier di Lega e M5s è in bilico. Tra i 5Stelle rispunta la tentazione Di Maio a Palazzo Chigi. Ma Salvini non ci sta: conferma Conte, chiude al capo pentastellato, rilancia anche Savona all'Economia malgrado le obiezioni del Quirinale

Il professor Conte perde quota per Palazzo Chigi. MATTARELLA prende tempo : ... @Adnkronos, 22 maggio 2018 Giorgetti o Savona? Niente di definitivo, se La Stampa afferma che l'economista già di osservanza ciampiana rimarrebbe ad occupare la casella del Ministero dell'economia . ...

Governo - MATTARELLA prende tempo. Salvini difende Conte e Savona all Economia 'O si parte o si vota' : ROMA - Doveva essere una giornata di riflessione per Sergio Mattarella , all'insegna delle consultazioni al Quirinale con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati , e ...

Il professor Conte perde quota per Palazzo Chigi. MATTARELLA prende tempo : Articolo aggiornato alle ore 20,47 del 22 maggio 2017. Sembrava fatta, ora tutto torna in discussione. O almeno così pare, perchè da quando stamane il New York Times ha sollevato dubbi sulla bontà del curriculum presentato da Giuseppe Conte (università che non ricordano di averlo mai visto) le probabilità che il giurista vada ad occupare la poltrona di Presidente del Consiglio si sono fatte via ...

Governo : tempi incerti per incarico MATTARELLA - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico MATTARELLA - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

MATTARELLA studia profilo Conte - decisione domani o dopodomani : Roma, 22 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha ancora sciolto la riserva sul candidato premier proposto da Lega e M5S, Giuseppe Conte. Ovviamente è un modo di dire, ...

Nuovo governo - MATTARELLA prende tempo. Salvini 'Se cade Conte si ricomincia da capo' : Politica Conte specializzato alla NYU, il Nyt: "All'Università non risulta". E spuntano accuse su sostegno al metodo Stamina di PIERA MATTEUCCI

MATTARELLA studia profilo Conte - decisione domani o dopodomani : ... forzato, ma che serve per far capire come il capo dello Stato stia con tutta evidenza cercando di capire quale possa essere la soluzione dell'attuale situazione politica. Un parlamentare del ...

Governo : tempi incerti per incarico MATTARELLA - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico MATTARELLA - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Nuovo governo - MATTARELLA prende tempo. Salvini blinda Conte e avverte M5S 'Se cade si ricomincia da capo' : Politica Conte specializzato alla NYU, il Nyt: "All'Università non risulta". E spuntano accuse su sostegno al metodo Stamina di PIERA MATTEUCCI