«Mattarella non si opponga agli italiani» Una bufera su Di Battista

Governo Lega-M5s - Mattarella convoca Conte alle 17.30/ Di Maio “per Salvini non vincolante Savona a Economia” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:25:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Mattarella chiuda la telenovela su Conte. Serve un governo - non il gossip : Se, come pare probabile, oggi Sergio Mattarella darà mandato a Giuseppe Conte di formare il nuovo governo, si chiuderà la telenovela degli ultimi giorni, che ha riempito intere pagine di giornali e decine di ore di talk show televisivi, basata sul nulla. Beninteso, non metto certo in dubbio che essere generosi nella scrittura del proprio curriculum non sia un problema serio. Ma non per l’Italia. Non lo è mai stato. Né per i ministri che avevano ...

Conte convocato al Quirinale da Mattarella - ma l'incarico non è scontato : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale per le ore 17.30. La notizia arriva dopo che il M5S ha ribadito che Conte resta il candidato premier di M5S e Lega, e dopo il pressing di Alessandro Di Battista che ha esortato il Colle a "non fare l'avvocato delle cause perse"."Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso". Così il leader del M5S Luigi Di Maio commenta la ...

Di Battista contro Mattarella : “Un governo c’è e rappresenta i cittadini - anche se a lei non piace” : L'ex deputato Di Battista critica l'atteggiamento del capo dello Stato: "Il Presidente Mattarella ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ovvero ai cittadini ai quali appartiene la sovranità. Per settimane, in una fase delicatissima dal punto di vista istituzionale, ha ricordato ai partiti politici le loro responsabilità e ha insistito sull'urgenza di formare un governo nella pienezza delle sue funzioni. Ebbene, finalmente, una ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. Di Battista : “Mattarella non tema questo esecutivo” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in ...

Mattarella : forza legalità non si ferma : 10.55 "Sono passati 26 anni dalla strage di Capaci,che spezzò la vita di Falcone, della moglie, il magistrato Francesca Morvillo,e di 3 uomini della scorta. La memoria del loro impegno e il loro sacrificio sono parte della coscienza civile e democratica del Paese,riferimento prezioso per la comunità nazionale". Così il Capo dello Stato, Mattarella. "La mafia verrà sconfitta. Il testimone che i due magistrati ci hanno consegnato camminerà ...

Mattarella prende tempo - Giuseppe Conte non convince : Foto LaPresse – Stefano Porta Sono passati 80 giorni da domenica 4 marzo, data in cui gli italiani sono andati alle urne per rinnovare il Parlamento. 80 giorni in cui è successo di tutto un po’: il voto non ha delineato una maggioranza, le forze politiche si sono presentate al Colle per ricevere i mandati, tutti chiusi con esito negativo, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi Lega e Movimento 5 stelle hanno ...

Lussemburgo : 'Mattarella non lasci distruggere lavoro Ue'. Replica Salvini : 'Nuove invasioni di campo - all'estero siano sereni' : "Dobbiamo giudicare" il nuovo governo italiano "sui fatti e non sulle parole, e vedere cosa farà", ha detto ancora la ministra dell'economia austriaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio ...