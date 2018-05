Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 2 punti Bufera sull' attacco di

Premier - Conte convocato da Mattarella Di Maio : «Ora inizia la terza Repubblica» : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Dopo la risposta affermativa ha fissato l’appuntamento con il giurista |

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

Conte convocato al Quirinale da Mattarella - ma l'incarico non è scontato : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale per le ore 17.30. La notizia arriva dopo che il M5S ha ribadito che Conte resta il candidato premier di M5S e Lega, e dopo il pressing di Alessandro Di Battista che ha esortato il Colle a "non fare l'avvocato delle cause perse"."Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso". Così il leader del M5S Luigi Di Maio commenta la ...

Premier - Conte convocato da Mattarella M5S - Di Battista attacca il Presidente : : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Dopo la risposta affermativa ha fissato l’appuntamento con il giurista |

Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni : Si riparte. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione

Fico convocato alle 17 da Mattarella : I pentastellati diffondono sul blog un accordo per governare l’Italia seguito da 10 punti-priorità. In Molise la vittoria spetta al forzista Donato Toma. E il leader leghista rilancia: «Partiamo»

Fico convocato alle 17 da Mattarella : I pentastellati diffondono sul blog un accordo per governare l’Italia seguito da 10 punti-priorità. In Molise la vittoria spetta al forzista Donato Toma. E il leader leghista rilancia: «Partiamo»

Governo - la mossa di Mattarella : Fico convocato al Quirinale alle 17 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. La Sala Stampa aprirà alle ore...

Governo - la mossa di Mattarella : Fico convocato al Quirinale alle 17 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. La Sala Stampa aprirà alle ore...

Fico convocato oggi alle 17 da Mattarella al Quirinale : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Quirinale, il presidente della Camera, Roberto Fico. Dopo il fine settimana di riflessione, il capo dello Stato ha riunito in mattinata i suoi consiglieri, per valutare come procedere. Toccherà dunque a Fico - come previsto - il nuovo incarico esplorativo «largo»,...

Fico convocato oggi alle 17 da Mattarella al Quirinale : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17 di oggi, al Quirinale, il presidente della Camera, Roberto Fico. Dopo il fine settimana di riflessione, il capo dello Stato ha riunito in mattinata i suoi consiglieri, per valutare come procedere. Toccherà dunque a Fico - come previsto - il nuovo incarico esplorativo «largo»,...

Mattarella oggi decide : convocato Fico alle 17 |Il M5s gioca la carta del Pd : Il presidente della Repubblica alla ricerca della soluzione del rebus dopo due giorni di riflessione. Salvini non scarica Forza Italia, l'asse M5s-Pd nuova ipotesi con Di Maio che pubblica i suoi 10 punti del contratto di governo.

Mattarella oggi decide : convocato Fico alle 17 |Il M5s gioca la carta del Pd : Il presidente della Repubblica alla ricerca della soluzione del rebus dopo due giorni di riflessione. Salvini non scarica Forza Italia, l'asse M5s-Pd nuova ipotesi con Di Maio che pubblica i suoi 10 punti del contratto di governo.