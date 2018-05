Mattarella convoca Conte | sta per nascere il governo giallo-verde

Mattarella convoca Conte al Quirinale :

Conte convocato al Quirinale da Mattarella - ma l'incarico non è scontato : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale per le ore 17.30. La notizia arriva dopo che il M5S ha ribadito che Conte resta il candidato premier di M5S e Lega, e dopo il pressing di Alessandro Di Battista che ha esortato il Colle a "non fare l'avvocato delle cause perse"."Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso". Così il leader del M5S Luigi Di Maio commenta la ...

Mattarella convoca Conte. Di Battista al Colle : «Rispetti la volontà degli italiani» : Carelli: «Non sappiamo cosa potrà succedere». Ma Di Maio: «Il candidato è e resta lui». Di Battista: «Mattarella non è un notaio, ma neanche un avvocato».

Governo M5s-Lega - Mattarella convoca Conte al Quirinale alle 17.30 : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, poi, è pare il problema principale nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. --Dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di Conte si ...

Governo - Mattarella convoca Fico e Casellatti al Quirinale. Verso incarico a Conte mercoledì : Ha scelto di prendere tempo e di riflettere ancora mezza giornata sulla nomina di Giuseppe Conte. Sergio Mattarella, dopo l’incontro con le delegazioni di Lega e M5s, invece di convocare il professore indicato dai due come presidente del Consiglio, ha deciso di rivedere i presidenti delle Camere. --L’appuntamento è per le 11 con Roberto Fico, guida di Montecitorio e alle 12 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Stando ...

