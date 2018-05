Mattarella convoca Conte alle 17 30 Di Maio | «Inizia la Terza Repubblica»

Premier - Conte convocato da Mattarella Di Maio : «Ora inizia la terza Repubblica» : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Dopo la risposta affermativa ha fissato l’appuntamento con il giurista |

Mattarella convoca Conte Lo spread scende subito di 2 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Mattarella convoca Conte : sta per nascere il governo giallo-verde : Il governo giallo-verde non è mai stato così vicino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17,30 al Quirinale il professor Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5s. Secondo indiscrezioni filtrate dalla presidenza della Repubblica e riportate dalle agenzie di sta

Conte convocato al Quirinale da Mattarella - ma l'incarico non è scontato : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale per le ore 17.30. La notizia arriva dopo che il M5S ha ribadito che Conte resta il candidato premier di M5S e Lega, e dopo il pressing di Alessandro Di Battista che ha esortato il Colle a "non fare l'avvocato delle cause perse"."Oggi comincia la terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso". Così il leader del M5S Luigi Di Maio commenta la ...

Premier - Conte convocato da Mattarella M5S - Di Battista attacca il Presidente : : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Dopo la risposta affermativa ha fissato l’appuntamento con il giurista |

