Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 3 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Mattarella convoca Conte al Quirinale - è la svolta - Cosa succede ora : Alle 17,30 nascerà finalmente, dopo oltre 70 giorni di crisi, mosse tattiche e colloqui, il primo governo di M5S e Lega nella storia della Repubblica. Sergio Mattarella fa partire l'invito per Giuseppe Conte, e Contemporaneamente fa precisare che sul suo nome i due partiti hanno ribadito la propria fiducia. Che è come dire: ora si assumono le loro responsabilità. Poche ore prima i grillini erano ...

Governo : Mattarella convoca Conte per le 17.30 : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17.30 al Quirinale il professor Giuseppe Conte. Ne dà notizia un comunicato. L'articolo Governo: Mattarella convoca Conte per le 17.30 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mattarella ha convocato Conte Lo spread scende subito di 2 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Premier - Conte convocato da Mattarella Di Maio : «Ora inizia la terza Repubblica» : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Dopo la risposta affermativa ha fissato l’appuntamento con il giurista |

Mattarella convoca Conte alle 17.30. Di Maio : «Inizia la Terza Repubblica» : Giuseppe Conte è stato convocato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: salirà al Quirinale oggi alle 17.30. «Oggi comincia la Terza Repubblica, ve l'avevo...

Mattarella convoca Conte Lo spread scende subito di 2 punti Bufera sull'attacco di Di Battista : Sembra fatta, dunque, per il governo Lega-M5s. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato il professore Giuseppe Conte, indicato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la guida di Palazzo Chigi, al Quirinale per le 17.30 di oggi. Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Mattarella convoca Conte alle 17.30. Di Maio : 'Inizia la Terza Repubblica' : Giuseppe Conte è stato convocato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella : salirà al Quirinale oggi alle 17.30. 'Oggi comincia la Terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso', ha ...

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

Mattarella convoca Conte : sta per nascere il governo giallo-verde : Il governo giallo-verde non è mai stato così vicino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17,30 al Quirinale il professor Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5s. Secondo indiscrezioni filtrate dalla presidenza della Repubblica e riportate dalle agenzie di sta

Governo - Mattarella convoca Conte al Quirinale alle 17 : 30 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17:30 al Colle Giuseppe Conte, indicato da M5s e Lega quale presidente del Consiglio in pectore.

Giuseppe Conte - colpo di scena al Quirinale : Sergio Mattarella lo convoca nel pomeriggio : colpo di scena: Giuseppe Conte verso l'incarico da premier. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale per mercoledì pomeriggio alle 17.30 il professore designato da Luigi Di Maio e ...

Governo - Mattarella convoca Conte alle 17.30 al Quirinale : Roma, 23 mag. , askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le 17.30 al Quirinale il professor Giuseppe Conte. Lo riferisce una nota.Conte è il nome indicato da M5s ...

Governo - Giuseppe Conte a lungo in bilico : poi Mattarella lo convoca al Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Conte al Quirinale alle 17.30. La comunicazione arriva all'ora di pranzo, a sorpresa, quando nessuno scommetteva più su un incarico a breve per il