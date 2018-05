Mattarella chiama Conte Di Battista attacca il Colle | «Rispetti la volontà degli

Berlusconi "chiama" Mattarella : disponibile a guidare governo di centrodestra : Il leader di FI, da Aosta, affronta il nodo governo : "Al momento non c'è nessuno con l'esperienza necessaria per fare il premier, io sono disponibile se Mattarella mi darà l'incarico". Poi si dice preoccupato dal giustizialismo M5s e prende la distanze da Salvini: "Non parla a nome del centrodestra ".

Salvini e Di Maio chiamano Mattarella Governo - premier politico e non tecnico : Quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro premier per il ' Governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini e Di Maio chiamano Mattarella : «Pronti per il governo» Ma si tratta sul premier : Terzo incontro in giornata tra M5S-Lega a Milano, poi la telefonata al Quirinale che li convocherà. Quasi chiuso il contratto. Il leader M5S: «Rifiniti tutti i dettagli»

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiamano<br>Mattarella : "Già pronti a riferire" : 19.36 - È terminato il vertice milanese tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Verdi e gialli hanno parlato ancora del contratto di Governo, senza riuscire a portare a termine il lavoro. Non sarebbero però sorti problemi come ha spiegato Gianmarco Centinaio allontanandosi dal Pirellone: "Mancano solo le virgole probabilmente si chiuderà domani a Roma".Salvini ha annunciato che in serata telefonerà a Mattarella per aggiornarlo, anche se ancora ...