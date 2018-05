Mattarella affida l'incarico di presidente del Consiglio a Conte : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato ufficialmente l'incarico di presidente del Consiglio a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva, come da prassi. L'incontro...

Mattarella affida l'incarico di presidente del Consiglio a Conte : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato ufficialmente l'incarico di presidente del Consiglio a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva, come da prassi. L'incontro...

Saverio Raimondo : "Mattarella? Non dorme da marzo. Potrebbe affidarmi l'incarico : somiglio a Di Maio - ma non sbaglio i congiuntivi" : "Piacere, sono Saverio Raimondo, non Luigi Di Maio". Specificarlo è diventato obbligatorio da quando qualcuno ha notato la somiglianza con il leader pentastellato. Saverio Raimondo con la politica ha in realtà a che fare in maniera trasversale: comico di professione, per la quarta stagione consecutiva è alla guida di Comedy Central News - striscia satirica in onda tutti i venerdì alle 23 sul canale 124 di Sky - che di ...

Governo - Mattarella vuole affidare l'incarico : ecco i possibili scenari [LIVE] : 11:05 - La situazione politica sembra essere piuttosto complicata, con il Capo dello Stato che ha individuato 4 possibili scenari, due in caso di fiducia nei confronti del nuovo esecutivo e due in caso di sfiducia. eccoli nel dettaglio: Il primo scenario è quello di un Governo di tregua che riceve la fiducia del Parlamento e arriva fino a dicembre, approvando la legge finanziaria, salvo poi dimettersi e lasciare spazio a nuove elezioni a inizio ...

Governo - Mattarella è pronto ad affidare l'incarico : ecco le soluzioni [LIVE] : Il terzo giro di consultazioni condotto da Sergio Mattarella si è concluso con l'ennesimo fallimento. Nonostante gli appelli alla responsabilità fatti nei confronti dei partiti, il Presidente della Repubblica ha dovuto constatare l'impossibilità di riuscire a formare un nuovo Governo. I partiti politici infatti hanno ribadito ancora una volta le loro posizioni: il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, dopo aver registrato il no di Matteo Salvini ...

I partiti si affidano a Mattarella. Ecco la soluzione del presidente : Sarà lui quindi che, preso atto dell'impossibilità di formare una maggioranza politica, indicherà una persona che non sarà "espressione di una minoranza politica" , non quindi il presidente del ...

Berlusconi si affida al Colle : "Mattarella sa quello che fa" : Carico e motivato dalla vittoria del centrodestra in Molise, Silvio Berlusconi sbarca in Friuli Venezia Giulia dove gli elettori andranno alle urne domenica 29 aprile per eleggere il presidente della Regione. Un tour de force, che ieri lo ha visto protagonista a Pordenone, prima tappa della sua campagna per il voto amministrativo. "Il messaggio degli elettori è stato chiaro - aveva sottolineato il leader di Forza Italia dopo la vittoria di ...

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” - Di Maio : “Basta accordi con la Lega” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Mattarella ha affidato il mandato esplorativo a Roberto Fico : Il Presidente della Camera Roberto Fico, convocato oggi pomeriggio al Quirinale da Sergio Mattarella, ha ricevuto ufficialmente il mandato esplorativo. Dovrà, in questo caso, "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e conferire un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio per costituire il Governo". Escluso, dopo i due tentativi andati a ...

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5s-Pd. Salvini a Di Maio : “Mettiamoci al tavolo e chiudiamo” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5s-Pd . Salvini a Di Maio : “Mettiamoci al tavolo e chiudiamo” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Nuovo giro di consultazioni. Mattarella affida le redini a Fico : Teleborsa, - Si apre una nuova settimana di consultazioni per tentare la formazione di un Nuovo Governo . Dopo il flop del giro di consultazioniguidato dal presidente del Senato, Elisabetta Alberti ...

Italia : Mattarella affida mandato esplorativo a Alberti Casellati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...