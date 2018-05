Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni | ecco la data ufficiale

Fedez e Chiara Ferragni Matrimonio/ Ecco la data ufficiale : il sì fatidico a Noto : Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto, in Sicilia, il prossimo 1° settembre: Vanity Fair conferma le indiscrezioni dell'ultima ora, a breve l'annuncio ufficiale.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:30:00 GMT)

Fedez - Ferragni presto sposi : sarà un Matrimonio in stile Coachella : Nemmeno il tempo di archiviare un matrimonio da sogno, quello tra il principe Harry e la bellissima Meghan, che già i riflettori mediatici si sono accesi su un'altra coppia celebre: Fedez e Chiara Ferragni. I neo genitori del piccolo Leone, nato lo scorso 19 marzo e già diventato un divo dei social, hanno annunciato che si sposeranno a fine estate in Sicilia, nell'incantevole cittadina di Noto (in provincia di Siracusa). La data del matrimonio, ...

Matrimonio Fedez-Chiara Ferragni : svelati altri particolari delle nozze : Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto quest’estate, svelati altri dettagli del Matrimonio dell’anno tra la fashion blogger e il rapper “Preparatevi a ruote panoramiche, consolle di deejay sparse ovunque, look flower power e tanta musica” . Così la rivista ‘Chi‘ anticipa altri dettagli del Matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez che avverrà a Noto. Il paese siciliano che ha conquistato il rapper e la fashion blogger, ...

