Mantegna scoperto all’Accademia Carrara di Bergamo Vale 25 milioni di euro | lo credevano

Mantegna - scoperto in deposito capolavoro da 25 milioni : non era una copia : Da banale copia da tenere nel magazzino a capolavoro : è stata a lungo nei depositi dell'Accademia di Carrara di Bergamo prima di veder riconosciuto il suo enorme valore. Grazie a una piccola croce sul ...

Bergamo - scoperto un Mantegna all’Accademia Carrara : si pensava fosse un'opera di bottega - vale 30 milioni di dollari : Era custodita negli archivi, ed era assicurata per 30mila euro. L'attribuzione ha l'avvallo di Keith Christiansen del Metropolitan Museum of Art di New York