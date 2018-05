“MANGIA COME UN ANIMALE!” | ARRESTATE DUE MAESTRE D' ASILO A PARMA Codacons | “Servono

Parma - violenze sui bambini : arrestate due maestre di una scuola materna. “MANGIA COME un animale” : “Mangia col piatto in mano come un animale”. È la frase pronunciata contro un bimbo che aveva disobbedito all’ordine di rimanere immobile. da una delle due maestre arrestate oggi dai carabinieri in una scuola materna di Colorno (Parma). I bambini, terrorizzati, erano costretti a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche, oltreché punizioni. Le vittime tra i 3 e 5 anni vivevano nella paura. Le due donne sono accusate di ...