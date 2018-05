Maltempo USA | dopo i tornado | continuano le forti perturbazioni

Maltempo : Treviso - frana sul Monte Grappa - chiusa la strada provinciale 140 : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – A seguito delle intense piogge di questi giorni, sulla strada provinciale 140 ‘Generale Giardino”, si è verificato un evento franoso che ha reso indispensabile la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500.La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa ed il tratto intercluso è by-passabile tramite una ...

Maltempo : Treviso - frana sul Monte Grappa - chiusa la strada provinciale 140 : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – A seguito delle intense piogge di questi giorni, sulla strada provinciale 140 ‘Generale Giardino”, si è verificato un evento franoso che ha reso indispensabile la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500.La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa ed il tratto intercluso è by-passabile tramite una ...

Maltempo : Treviso - frana sul Monte Grappa - chiusa la strada provinciale 140 : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) - A seguito delle intense piogge di questi giorni, sulla strada provinciale 140 “Generale Giardino”, si è verificato un evento franoso che ha reso indispensabile la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500.La viabilità interessata dall

MELFI-POTENZA - INCIDENTE STRADALE : UN MORTO/ Ultime notizie : scontro auto e camion - causa Maltempo? : MELFI-POTENZA, drammatico INCIDENTE STRADALE: un MORTO e due feriti per uno scontro tra auto e camion. Le Ultime notizie: un ferito grave a Como per sinistro moto-auto(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:54:00 GMT)

Maltempo Marche - forti piogge e detriti in strada : chiusa la Ss 73 bis : A causa delle forti piogge, che hanno provocato anche causato anche lo sversamenti di detriti sulla sede stradale, e’ stato chiuso temporaneamente al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 73 bis di Bocca Trabaria nel territorio comunale di Urbino. Il provvedimento, comunica l’Anas, “e’ stato disposto all’altezza del km 61”. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute ...

Maltempo USA - 5 morti nel nord-est a causa delle violente tempeste : venti fino a 130 km/h - grandine e forti alluvioni [GALLERY] : 1/14 ...

Maltempo USA - forti tempeste anche in Colorado : il vento sfiora i 100 km/h e la grandine si accumula fino a 7 cm! [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo USA - violente tempeste di grandine e raffiche di vento di oltre 80 km/h sul medio Atlantico : 140.000 persone senza elettricità [GALLERY] : 1/14 ...

Maltempo USA - violenti temporali su Chicago : traffico aereo in tilt : violenti temporali mandano in tilt il traffico aereo di Chicago. All’O’Hare International Airport, già nelle prime ore della mattina, oltre il 70% dei voli in partenza era condizionato da ritardi superiori ai 100 minuti. Per i voli in arrivo, invece, ritardi di circa 40 minuti. Per circa il 20% dei voli in partenza, invece, è stata inevitabile la cancellazione. L'articolo Maltempo Usa, violenti temporali su Chicago: traffico aereo in ...

Maltempo : chiusa per forti piogge la ss 81 ad Ascoli Piceno : Anas in una nota comunica che, a causa delle forti piogge, è stato chiuso temporaneamente al traffico un tratto in entrambe le direzioni della strada statale 81 ‘Piceno Aprutina’, nel territorio comunale di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. Il provvedimento è stato disposto a causa dei detriti presenti in all’altezza del km 7,500. Il traffico è stato deviato in loco sulla viabilità alternativa. Sul posto sono presenti le squadre Anas per ...

'Aborto prima causa femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova ondata Maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...

Maltempo - strada statale 362 “Jesina” chiusa per allagamenti : Anas comunica che sulla strada statale 362 “Jesina”, a causa di un allagamento tra il km 4 e il km 5 dovuto al Maltempo, e’ provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la rotatoria per Santa Maria Nuova e la rotatoria per Castelrosino (Jesi), in provincia di Ancona. Il traffico al momento e’ deviato sulla viabilita’ alternativa, con indicazioni in loco. Il personale di Anas ...

Maltempo : frana sul lago di Como - statale chiusa fino a domani : Il Maltempo ha provocato una frana tra i comuni di Argegno e Colonno: per tale motivo resterà chiusa almeno fino a domani mattina la SS340 Regina, che costeggia la sponda occidentale del lago di Como. La sede stradale è stata liberata ma è necessario prima mettere in sicurezza la parete rocciosa a monte della strada dove si trovano circa 200 metri cubi di materiale pericolante: i lavori sono in corso e dovrebbero terminare entro ...

Maltempo Oristano : acqua non potabile a causa di pioggia e detriti : Le copiose precipitazioni di queste ultime 72 ore hanno creato complicazioni anche per quanto riguarda la potabilizzazione dell’acqua nell’oristanese. Piogge e detriti hanno infatti aumentato la torbidità dell’acqua nelle fonti che approvvigionano gli acquedotti di Abbanoa per Oristano e centri limitrofi. I tecnici del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Assl di Oristano e dall’ente gestore Abbanoa, hanno ...