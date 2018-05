Maltempo | Treviso | frana sul Monte Grappa | chiusa la strada provinciale 140

Agricoltura Treviso : il Maltempo flagella i frutteti : Dopo una stagione 2017 caratterizzata dalla siccità, quella del 2018 parte male a causa di acquazzoni e grandinate. L’allarme arriva da Conf Agricoltura Treviso , secondo cui anche questo sarà’ un anno difficile per i frutteti del trevigiano. “Si era partiti con un caldo estivo anticipato in aprile che aveva fatto fiorire le piante, poi sono arrivate piogge a ripetizione e adesso di nuovo il freddo”, ricostruisce Stefania ...

Maltempo : Confagricoltura Treviso - produzione frutta flagellata dalle piogge (2) : (AdnKronos) - Situazione migliore per i vigneti. “In questa fase vegetativa della prefioritura i vigneti sono davvero splendidi – riferisce Pierclaudio De Martin, presidente dei viticoltori di Confagricoltura Treviso -. Il germogliamento è regolare, la fertilità delle gemme è buona. Finora la stagio

