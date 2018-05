Maltempo Firenze | sul lungarno Moro lavori per 730 000 euro

Maltempo Firenze : albero cade su un autobus - il Comune decide di tagliare altre due piante : Ieri pomeriggio a Firenze un grosso tiglio è caduto colpendo un autobus con a bordo 32 turisti coreani, il crollo è stato dovuto al Maltempo. Su lungarno del Tempio, quindi, “sono stati eseguiti gli esami di approfondimento sui colletti degli alberi”, con “le operazioni che sono proseguite con il taglio di due piante risultate pericolose“, come spiega il Comune di Firenze. Gli accertamenti sono stati effettuati ...

Maltempo - albero caduto su un bus a Firenze : i 12 feriti coreani non sono gravi : sono 12 turisti coreani i feriti nell’incidente che ha visto crollare un albero di alto fusto oggi pomeriggio dopo le 15.30 su lungarno del Tempio a Firenze. Si tratta di un tiglio collocato nell’aiuola centrale che separa le semicarreggiate nei due sensi di marcia. L’albero ha colpito la parte posteriore di un pullman turistico in quel momento attestato al semaforo all’altezza di via Piagentina. Il mezzo trasportava un ...

Maltempo : infiltrazioni alla biblioteca nazionale di Firenze : Bomba d’acqua su Firenze e l’umidità si infiltra nella biblioteca nazionale, come era già avvenuto nei primi giorni di maggio. Ad essere colpita, stavolta, la sala cataloghi, dove fortunatamente non sono accolti libri: “un gruppo di addetti è già intervenuto per asciugare i cataloghi bagnati dall’acqua entrata attraverso il lucernario, uno di quelli che non è stato ancora sottoposto ad intervento di adeguamento, e nessun ...

Maltempo - paura a Firenze : albero cade su un pullman di turisti - ci sono feriti : Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L’albero è caduto sulla parte anteriore dell’autobus. E’ successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio. L'articolo Maltempo, paura a Firenze: ...

Maltempo Toscana : dichiarato lo stato d’emergenza per Firenze - Pisa e Siena : Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato questa mattina il decreto per la dichiarazione dello stato d’emergenza regionale a seguito dell’evento meteo eccezionale che l’8 maggio ha colpito le province di Firenze, Pisa e Siena. Lo stato d’emergenza è stato ritenuto indispensabile dopo aver constatato che gli eventi calamitosi hanno provocato allagamenti e esondazioni dei torrenti nelle varie località ...

Maltempo - allerta a Firenze : esonda il torrente Ema a Greve in Chianti : I vigili del fuoco del comando di Firenze con il distaccamento di Figline stanno intervenendo con un gommone per l’esondazione del torrente Ema nell’abitato di San Polo nel comune di Greve in Chianti. Presenti anche i sommozzatori del nucleo di Firenze con un altro gommone. Presenti anche i carabinieri e le squadre della protezione civile. Sulla zona si è abbattuto un nubifragio nel pomeriggio. In strada l’acqua è salita di ...

Maltempo : domani allerta gialla a Firenze per vento forte : domani allerta per rischio vento forte a Firenze: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo valido da mezzanotte di stasera fino alle 20 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla a Firenze per vento forte sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : “Da dicembre emergenze ogni 3 giorni” : “I cambiamenti climatici sono un problema con cui ci dobbiamo confrontare anche in questa citta’: da quando ho il coordinamento della protezione civile, dal dicembre scorso, abbiamo avuto un allarme meteo ogni tre giorni”. Lo ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Alessia Bettini intervenendo alla presentazione di Klimahouse Toscana. “Negli ultimi quattro anni – ha aggiunto – ...

Maltempo Firenze : “Cadono gli alberi? Al via con il piano tagli” : “Gli incidenti di questi giorni sono pesantemente condizionati da Maltempo, vento, pioggia incessante e ci dimostrano che siamo sulla strada giusta nel nostro piano drastico di tagli e sostituzioni di alberi”. Lo ha detto oggi in Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando i frequenti episodi di caduta di piante in città di queste settimane. “Nell’arco del mandato confermo l’obiettivo di ...

Maltempo - Firenze : albero cade per il vento e danneggia 2 auto : A causa del forte vento un albero è caduto la notte scorsa, a Firenze, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, invadendo in parte la sede stradale e colpendo e danneggiando due auto in sosta. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. L'articolo Maltempo, Firenze: albero cade per il vento e danneggia 2 auto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : albero cade su un’auto in transito - conducente sotto shock : Un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze e ha colpito un pick up in transito. Il conducente, un uomo di 49 anni, è rimasto in stato di shock per l’accaduto ed è stato trasportato in via precauzionale in codice giallo all’ospedale di Careggi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune. L'articolo Maltempo Firenze: albero cade su un’auto in transito, conducente sotto shock sembra ...

Maltempo Firenze : allerta per vento forte - chiusi i giardini comunali : A seguito di conferma dell’allerta arancione per vento forte, resteranno chiusi fino alle 17 di oggi i giardini comunali di Firenze. Per oggi era stata disposta l’apertura ritardata alle 10, una misura precauzionale per “valutare opportunamente le condizioni di fruibilità” alla luce “delle previsioni meteorologiche aggiornate alla prima mattina“. Confermato il codice arancione e visto il bollettino del Centro ...

Maltempo Toscana : forte nevicata sull’Amiata - vento forte a Firenze : Ondata di Maltempo nel sud della Toscana: i Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti nella notte a causa della forte nevicata che ha interessato la zona del Monte Amiata. La strada provinciale che porta a Prato della Contessa è stata chiusa a causa degli alberi caduti sulla carreggiata. Numerosi gli interventi del Comando di Grosseto. La Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana Firenze ricorda che è in vigore ...